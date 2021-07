Roberto Mancini torna nella sua Jesi, le vacanze del Mister. Ecco dove è stato e dove andrà.

Riposo meritato per il Mister Roberto Mancini dopo le fatiche agli Europei di calcio dove ha portato la Nazionale alla vittoria dopo ben 53 anni. Sono stati giorni di grande stress e forti emozioni che non potevano concludersi meglio. Una vittoria sofferta e meritata.

Dopo il rientro in Italia, le cerimonie al Quirinale e a Palazzo Chigi e i festeggiamenti in strada a Roma con i tifosi (non senza polemiche per gli assembramenti), Mancini è tornato nella sua Jesi, la città natale delle Marche dove vivono ancora i suoi genitori. Una tappa veloce per poi partire per le vacanze. Ma dove andrà l’allenatore più amato d’Italia? Ecco qualche ipotesi.

I giornali delle Marche hanno pizzicato Roberto Mancini rientrato nella sua città natale di Jesi per fare visita alla madre e al padre e festeggiare con loro la meritata vittoria agli Europei di calcio. La Nazionale da lui allenata ha sconfitto l’Inghilterra in casa, nell’iconico stadio di Wembley. Gli inglesi hanno ceduto ai rigori dopo una partita al cardiopalma. Tutta la tensione di Mancini si è sciolta nel commosso abbraccio finale con Gianluca Vialli.

Ora, per il Mister è il momento del meritato riposo, ma prima di partire per le vacanze non poteva mancare la visita a Jesi. Una breve tappa, dove l’allenatore si è fermato a salutare i familiari e gli amici storici. La sera del 13 luglio Mancini, i familiari e gli amici di una vita sono stati a cena in pizzeria. Qui pur nel rispetto della sua privacy, l’allenatore ha avuto un’accoglienza calorosa e dopo cena si è fermato con alcuni fan per firmare autografi e scattare selfie.

Le vacanze di Mancini

Conclusa la tappa a Jesi, Roberto Mancini dovrebbe partire per le vacanze. Secondo le indiscrezioni riportate dal Resto del Carlino, la destinazione finale dovrebbe essere la Sardegna. Per il Mancio, come viene affettuosamente chiamato, sarà un periodo di relax nel mare cristallino della meravigliosa isola. Forse con qualche amico vip. Non si conosce di preciso in quale località della Sardegna Mancini trascorrerà le sue vacanze. Molto probabilmente sarà la Costa Smeralda, a Porto Cervo, dove è stato più volte negli anni scorsi.

L’allenatore della Nazionale, comunque non disdegna nemmeno le sue Marche, per le quali quest’anno è anche testimonial ufficiale. Questa estate, dunque, potremo vederlo sulla Riviera del Conero o nella città balneare di Senigallia, a pochi chilometri da Jesi, dove spesso è stato visto passeggiare sul lungomare nelle ultime estati.

Nel frattempo la città di Jesi sta preparando una grande festa in suo onore a settembre, quando la sua straordinaria vittoria agli Europei di calcio sarà degnamente celebrata con tutti i suoi concittadini e le autorità delle Marche. L’estate di successo di Mancini terminerà con un grande evento e l’abbraccio della sua città natale.

