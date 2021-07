Saldi estivi 2021 al via: le date di apertura delle Regioni, tutte le informazioni utili.

Finalmente sta arrivando il weekend dei saldi estivi 2021. Come ogni anno, a inizio luglio, parte il periodo delle vendite a prezzi scontati nei negozi. Sono soprattutto i negozi di abbigliamento e accessori ad essere presi d’assalto dagli acquirenti, alla ricerca di capi di abbigliamento, borse e scarpe a prezzi convenienti.

Come ogni anno c’è una data ufficiale di inizio dei saldi, quest’anno è il 3 luglio, un sabato. Non tutte le Regioni però la seguono, c’è chi anticipa e chi posticipa. Di seguito le date di ciascuna Regione.

Saldi estivi 2021: le date delle Regioni

Al via la stagione dei saldi estivi 2021. Un periodo più o meno lungo, solitamente un mese o anche due, in cui si possono acquistare beni e prodotti a prezzi scontati nei negozi fisici. Nel commercio online sconti e promozioni seguono regole diverse e sono più frequenti, tra sconti speciali e Black Friday, mentre l’Amazon Prime Day 2021 si è svolto tra il 21 e il 22 giugno.

La data ufficiale di inizio dei saldi estivi 2021 è quest’anno sabato 3 luglio. Come sempre, c’è chi ha anticipato di uno o due giorni e chi posticiperà la data di inizio. Varia anche la durata del periodo di svendite a seconda delle Regioni.

Le date di inizio dei saldi estivi 2021 e la loro durata, Regione per Regione.

1° luglio

Sicilia: fino al 15 settembre

3 luglio

Abruzzo : fino al 31 agosto

: fino al 31 agosto Calabria : fino al 1° settembre

: fino al 1° settembre Campania : fino al 31 agosto

: fino al 31 agosto Emilia Romagna : fino al 31 agosto

: fino al 31 agosto Friuli Venezia Giulia : fino al 31 agosto

: fino al 31 agosto Lazio : fino al 13 agosto

: fino al 13 agosto Liguria : fino al 16 agosto

: fino al 16 agosto Lombardia : fino al 31 agosto

: fino al 31 agosto Marche : fino al 1° settembre

: fino al 1° settembre Molise : fino al 31 agosto

: fino al 31 agosto Piemonte : fino al 28 agosto

: fino al 28 agosto Sardegna : fino al 3 settembre

: fino al 3 settembre Toscana : fino al 31 agosto

: fino al 31 agosto Umbria : fino al 31 agosto

: fino al 31 agosto Valle d’Aosta : fino al 30 settembre

: fino al 30 settembre Veneto: fino al 31 agosto

16 luglio

Provincia di Bolzano : fino al 13 agosto (nei Comuni più turistici della Val Pusteria e della Val Venosta , i saldi inizieranno il 13 agosto e termineranno il 10 settembre)

: fino al 13 agosto (nei Comuni più turistici della e della , i saldi inizieranno il e termineranno il 10 settembre) Provincia di Trento: fino al 13 agosto

24 luglio

Puglia: fino al 15 settembre

2 agosto



Basilicata: fino al 30 settembre

Come sempre, bisogna fare molta attenzione alla merce che si acquista in saldo. Solitamente sono offerti a prezzi scontati i prodotti che hanno carattere stagionale. Ecco perché si tratta soprattutto di abbigliamento e accessori, che cambiano ogni anno. Alcuni capi, tuttavia, potrebbero non essere in saldo perché validi anche per la stagione successiva.

Nel cartellino del prezzo devono essere indicati con chiarezza il prezzo originario, lo sconto applicato e il prezzo finale, risultato dello sconto.

Il commerciante non è tenuto a cambiare il capo di abbigliamento se il cliente cambia idea sull’acquisto, ma è obbligato al cambio se il capo è danneggiato o non conforme. I pagamenti con bancomat o carte di credito devono essere accettati. All’interno dei negozi vanno osservate tutte le regole anti-Covid: obbligo di indossare la mascherina, distanziamento fisico, igiene delle mani, numero contingentato dei clienti nei locali e divieto di assembramenti.

