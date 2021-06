Troppo caldo? La famiglia di orsi si intrufola in casa e si tuffa in piscina

Temperature bollenti e caldo inarrestabile: la famiglia di orsi cerca un po’ di fresco tuffandosi nella piscina di una casa!

In queste ore non solo l’Italia, ma tutto il mondo sembra essere alle prese con un caldo record. Temperature che sfiorano i 40° al sud Italia che sono nettamente superiori alla media stagionale prevista per gli ultimi giorni di giugno. Che fare? Nulla, se non rinfrescarci magari con un tuffo in piscina. Deve essere proprio quello che hanno pensato i membri di questa simpatica famiglia di orsi che si è lanciata in piscina per trovare un po’ di sollievo dal caldo record.

Mamma orso con 2 piccoli si tuffa in piscina: il video è virale

Siamo a Coquitlam, in British Columbia e Lyle Jeffrey ha ripreso con il suo telefono una scena che ha rapidamente fatto il giro del mondo. Di cosa parliamo? Di mamma orsa con i suoi due cuccioli che ha pensato bene di sfruttare la piscina di qualcuno per rinfrescarsi un po’ e trovare sollievo dalla calura estiva.

Cosa fareste se vi trovaste davanti a questa scena e se la piscina fosse vostra? Molto probabilmente niente perché non c’è nulla di più pericoloso di una femmina che protegge i suoi piccoli.

E così pare che abbia reagito anche il proprietario di questo giardino in Canada. Ha lasciato che mamma orso e i piccoli orsacchiotti si rinfrescassero facendosi un bel bagno in piscina. Qualche gioco, un paio di tuffi, il tutto sotto l’occhio vigile della mamma che monitorava la situazione circostante. I piccoli si sono divertiti e sicuramente si sono anche rinfrescati e questo potrebbe essere letteralmente ciò che salverà loro la vita.



Una scena piuttosto particolare insomma e sicuramente non da tutti i giorni. Va però detto che il caldo di questi giorni veramente sta facendo girare la testa. Le temperature sono infuocate e non è escluso che la situazione meteorologica possa peggiorare. Certo, preoccuparsi non ha senso ora, meglio vivere giorno per giorno e fare come questa famiglia di orsi: trovare un po’ di relax e freschezza con un bel tuffo in piscina!