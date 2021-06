By

Una nuova iniziativa per incentivare il turismo arriva a Ferrara, dove se si sceglie di soggiornare in questi mesi si può accedere a una visita guidata gratis della città. Scopriamo come si fa e qual è l’iniziativa promossa dal comune emiliano.

Considerata da anni patrimonio dell’UNESCO, Ferrara è una città ricca di luoghi e bellezze da scoprire. Ecco perché per incentivare il turismo, dopo la pandemia di Covid-19, il consorzio Visit Ferrara sta promuovendo una nuova iniziativa, che regala una visita guidata gratis a chiunque soggiorni in città.

Un omaggio sicuramente molto gradito per chi ama le opere d’arte, l’architettura e la storia del nostro Paese, che a Ferrara è ancora viva e racconta le radici della nostra tradizione. Scopriamo come si accede all’iniziativa e chi può usufruire della visita guidata omaggio.

Visita guidata gratis a Ferrara, come funziona

Viaggiare in Italia può essere davvero meraviglioso. Dal 19 giugno all’11 settembre 2021 per chi decide di trascorrere una vacanza a Ferrara con Visit Ferrara, la visita guidata nel cuore della storia e dell’arte ferrarese sarà in omaggio.

Tutte le meraviglie della città saranno raccontate attraverso percorsi narrati, organizzati dal suddetto Consorzio, che unisce tutti gli operatori del turismo della provincia ferrarese. Un’iniziativa dovuta alla voglia di rivalutare il turismo cittadino che, a causa della pandemia, quest’anno ha avuto riscontro molto basso.

Riscoprire le bellezze italiane, la storia, l’architettura e tutto ciò che Ferrara ha da offrire ai suoi turisti è ancora più bello, grazie alle visite guidate narrate, che fanno parte della rassegna “Raccontare Ferrara | Edizione Estate”, che si svolge ogni sabato alle 17.00, a cura di Itinerando e Naturalmente Arte.

Come partecipare all’iniziativa di Visit Ferrara

Per chi vuole aderire all’iniziativa e visitare Ferrara, bisogna prenotare in concomitanza con il sabato nelle strutture offerte da Visit Ferrara, che sono almeno una ventina.

Scegliendo una tra queste strutture, automaticamente si accede alla visita guidata gratuita, che vi porterà nel centro storico della città a scoprire luoghi come il Castello Estense, icona della città, la Cattedrale, il Palazzo Municipale e tanti altri siti storici che raccontano l’unione tra il Rinascimento e il Medioevo, due ere molto importanti per la città di Ferrara.

