Flixbus aumenta i collegamenti in Italia per l’estate, anche dall’estero. Tutto quello che bisogna sapere.

Aumentano le città italiane collegate e gli arrivi dall’estero. Anche Flixbus potenzia il suo servizio di trasporto in Italia in vista dell’estate.

Come il trasporto aereo anche quello su gomma, in autobus lancia la sua sfida in vista della ripresa dei viaggi per l’estate. C’è ottimismo e tanta voglia di ripartire. L’avanzamento della campagna vaccinale e il green pass, europeo e italiano, potranno aiutare la ripresa di dei viaggi per turismo.

Ecco che cosa bisogna sapere sui nuovi collegamenti di Flixbus in Italia per l’estate.

Flixbus aumenta i collegamenti in Italia per l’estate

Flixbus, l’autobus low cost con la livrea verde, è pronto a partire con i suoi nuovi collegamenti in Italia per l’estate. Sono oltre 200 le città italiane che saranno collegate su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l’Italia sarà collegata con altre 50 città all’estero di 11 Paesi, potenziando i collegamenti internazionali.

L’obiettivo di Flixbus, oltre che di recuperare clienti e ottenerne di nuovi, anche di contribuire alla ripresa del turismo in Italia, valorizzando il patrimonio paesaggistico, artistico e culturale italiano.

A questo scopo, Flixbus punta soprattutto sui collegamenti con gli aeroporti e le regioni del Sud, rivolgendo un’attenzione speciale ai piccoli centri del Paese (con meno di 20.000 abitanti), dove si trova già il 40% delle fermate del servizio.

Crescono a 7 gli aeroporti italiani collegati da Flixbus. Un’ottima notizia sia per gli italiani che hanno prenotato un volo, in Italia o all’estero, e che potranno arrivare direttamente ai terminal, sia per gli stranieri in arrivo in vacanza sul nostro territorio e che hanno bisogno di un collegamento bus per raggiungere le località balneari, le città d’arte e le altre mete di vacanza in Italia.

Collegamenti dagli aeroporti

Alcune tratte di Flixbus che collegano i principali aeroporti italiani con città italiane, grandi e piccole:

Dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino partiranno collegamenti giornalieri verso: grandi città come Napoli e Bari, una meta culturale di rilievo internazionale come Matera e città più piccole come Macerata, Loreto e Osimo nelle Marche, insieme al capoluogo di Ancona e le località balneari della regione, come Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto; poi Sulmona e Lanciano in Abruzzo, con le località balneari di Alba Adriatica, San Salvo e Termoli, in Molise. Sono previsti anche collegamenti da Fiumicino e da Ciampino la Puglia, Foggia e Andria.

Dagli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio, invece, partiranno i collegamenti con le principali città del Nord Italia: Torino, Genova, Bologna, Venezia e Verona e località di montagna come Trento, Bolzano, Cortina d’Ampezzo e Aosta. Ci saranno anche collegamenti con città d’arte meno conosciute a livello internazionale ma importanti, come Vicenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Dagli aeroporti di Venezia Marco Polo e da quello dei Ronchi dei Legionari a Trieste partiranno invece gli autobus Flixbus per le località di Veneto, Friuli Venezia Giulia, con città come Udine e Trieste, e Trentino Alto Adige.

Infine, dall’aeroporto di Napoli Capodichino partiranno i collegamenti con numerose mete turistiche in Calabria, come Crotone, Sibari, Corigliano, Rossano, Cirò Marina e Mormanno, nel Parco del Pollino.

Nuovi collegamenti al Sud Italia

Oltre ai collegamenti già operativi con città piccole e grandi del Sud Italia, questa estate si aggiungeranno altre mete importanti per il turismo, come Castellammare di Stabia e Vico Equense nella Penisola Sorrentina. Così come Gallipoli in Salento.

Altri collegamenti saranno attivati con piccoli centri al Sud: San Giorgio Albanese, punto di partenza per esplorare la Sila Greca in Calabria, ed Enna, nell’entroterra della Sicilia, che sarà collegata con 11 centri italiani, insieme ad altre città siciliane.

I collegamenti con le città all’estero

L’Italia sarà collegata da Flixbus con 50 città in 11 Paesi europei. Tra le novità in arrivo ci sono Digione e Auxerre, in Francia, che si aggiungeranno alle tratte già operative di Parigi, Marsiglia, Lione, Tolosa, Nizza, Montpellier, Cannes e Strasburgo. In Svizzera, invece, Berna e Ginevra si aggiungeranno a Lugano, Zurigo, Basilea e Lucerna. Mentre, in Germania, saranno Berlino, Lipsia, Düsseldorf, Essen, Dortmund e Colonia ad aggiungersi a Monaco di Baviera, Francoforte sul Meno e Stoccarda. In Austria, Klagenfurt e Villaco si aggiungeranno alle rotte già esistenti di Innsbruck e Bregenz.

Le prime tratte ad aprire in questi giorni sono quelle di Bruxelles, Lussemburgo e Budapest. Saranno, invece, potenziate le tratte già operative verso Barcellona, in Spagna, Lubiana in Slovenia, Zagabria e Fiume in Croazia e Bucarest in Romania.

Viaggiare con Flixbus: norme di sicurezza

Flixbus ha previsto un rigoroso protocollo di regole anti-contagio per garantire la sicurezza a bordo per i suoi passeggeri. Gli autobus vengono sanificati al termine di ogni corsa. I passeggeri devono rispettare l’obbligo di mascherina a bordo per l’intera durata del viaggio. Durante le fasi di imbarco e di sbarco viene misurata la temperatura ai passeggeri, mentre il controllo di documenti e biglietti avviene con sistema touch-less al momento del check-in.

