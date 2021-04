Benedetta Rossi, dove abita e cosa sappiamo del suo agriturismo

Dove abita la cuoca Benedetta Rossi? Dove si trova la splendida tenuta da cui vengono mandate in onda le puntate di Fatto in Casa Per Voi?

Benedetta Rossi è una cuoca pazzesca, tutti la amano, ma dove abita? Con il suo format televisivo culinario intitolato Fatto in Casa per Voi, ha conquistato il pubblico italiano. Ricette semplici, sorrisi e tanta leggerezza.

Parte come youtuber e oggi è una delle cuoche italiane più apprezzate proprio per il suo stile casalingo. Spesso, quando fa le sue ricette, in attesa che il prodotto si cuocia racconta ai telespettatori che va nell’orto o che esce ad occuparsi del giardino. E le riprese in esterna raccontano di una casa immersa nel verde nella campagna marchigiana. Già, ma dove abita Benedetta Rossi?

Dove vive Benedetta Rossi? L’agriturismo con il marito

Quando Benedetta dice ai telespettatori che sta trasmettendo dalla sua cucina, altro non è che una diretta dal suo agriturismo. L’agriturismo di Benedetta Rossi è infatti la location delle riprese del suo programma e, come abbiamo detto, si trova nel verde della campagna marchigiana.

una delle ricette top di benedetta rossi

L’indirizzo preciso è ad Altidona FM, ossia Fermo. Qui si trova la splendida tenuta della cuoca casalinga più amata d’Italia. Benedetta qui non lavora e basta, ma vive! Come riporta infatti LaVoceDelleMarche, Bendetta e suo marito abitando qui hanno fatto una vera e propria scelta di vita. Dell’agriturismo però, navigando nel web non si sa molto. Non si capisce se sia ancora aperto oppure no visto che ormai, con il successo ottenuto dal format televisivo potrebbe essere dura riuscire anche a gestire un’azienda.

La casa immersa nella campagna delle Marche

Benedetta Rossi, in ogni caso, posta sempre foto di casa sua e del suo giardino, con la panchina, il cane, suo marito. Un paesaggio bucolico veramente che fa venire voglia di mollare tutta la vita in città e trasferirsi nei boschi tra il relax degli uccellini e la meraviglia della natura rigogliosa e selvaggia.

La casa di Bendetta è stata ristrutturata proprio da lei e suo marito con risultati pazzeschi. Ogni volta che infatti la cuoca posta una foto dell’esterno dell’abitazione i fan impazziscono per lei e le ricordano che vive in un vero e proprio paradiso terrestre.

Ettari di terreno, campagna, alberi… in una tenuta del genere vivere è un vero sogno. Anche perché pare che la posizione sia strategica. Bastano pochi minuti di auto per raggiungere il centro di Fermo ed avere quindi a disposizione tutte le comodità e i comfort tipici della città!