Meteo Stati Uniti: ondata apocalittica di caldo. Le informazioni utili.



Fa caldo, l’estate 2021 è entrata nel pieno ed è iniziata la stagione delle ondate di calore. Non solo in Italia. Negli ultimi giorni gli Stati Uniti sono stati investiti da un’ondata di caldo eccezionale che i giornali non hanno esitato a definire apocalittica. La zona più colpita è quella del Sud-Ovest del Paese, dove si sono registrate temperature mese di oltre 50°.

Ecco la situazione e le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Stati Uniti: ondata apocalittica di caldo

Si fatica a respirare per il caldo e l’afa, arrivata questi ultimi giorni, mentre oggi entra l’estate astronomica con il solstizio del 21 giugno. Se da noi si boccheggia con temperature fino a 40 gradi accentuate dall’umidità e dall’afa, negli Stati Uniti non se la passano meglio, anzi. Il caldo bollente non è certo una novità nelle estati roventi delle grandi metropoli Usa, ma questa estate è vero allarme.

L’ondata di caldo soffocante ha colpito soprattutto la parte sud-occidentale degli Stati Uniti dove le temperature hanno superato i 50°. Il picco del caldo è stato registrato il 17 giugnonella Death Valley, con la temperatura massima che ha raggiunto i +53,2°C a Furnace Creek, la più alta nella seconda metà di giugno, a soli 1,2°C dal record mondiale di +54,4°C dell’agosto 2020. Mentre la temperatura minima registrata il 18 giugno dalla stazione di Stovepipe Wells, sempre nella Death Valley, è stata di +40.6°C. Mentre a Furnace Creek la minima è stata di 38,6° C. Come riporta 3bmeteo.

Oltre 50 gradi di massima e 40 gradi di minima, ma non è solo il deserto della Valle della Morte ad essere investito da temperature record, dove ci si può aspettare il caldo eccezionale. Anche alcune città della California, lo stato più colpito dall’ondata di calore, hanno fatto registrare temperature elevatissime, non molto distanti dai valori della Death Valley.

A Palm Springs, nell’entroterra della California, la temperatura massima ha raggiunto il record di +50,6°C. Mentre a Las Vegas, in Nevada, la massima è arrivata a +45,6°C. Bollenti di Phoenix, città dell’Arizona, dove la minima ha raggiunto i +33°C.

Il caldo soffocante in California dura già da diversi giorni e non darà tregua nemmeno nei prossimi giorni, nelle zone interne e di montagna. Mentre i meteorologi hanno annunciato che lungo le coste le temperature scenderanno, facendo respirare gli abitanti del popoloso Stato Usa. La scorsa settimana si sono avute temperature massime sui 48° C e le autorità hanno temuto per il collasso delle rete elettrica.

Un anno fa, infatti, 200mila persone rimasero senza energia elettrica a causa del caldo soffocante e dell’uso massiccio dell’aria condizionata, causando il collasso della rete elettrica. Per evitare un nuovo black out anche quest’anno, le autorità della California hanno consigliato ai cittadini di mantenere la temperatura interna sui 25 gradi e di non accendere il condizionatore se non necessario.

Questa ondata eccezionale di caldo, purtroppo un fenomeno sempre più frequente a causa dei cambiamenti climatici, è dovuta a diversi fattori che si sono verificati in contemporanea: la presenza di un anticiclone sostenuto, l’aria calda e secca che viene dai deserti e purtroppo l’elevata siccità.