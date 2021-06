L’hotel più costoso d’Italia offre una suite dal costo proibitivo. Dove si trova e quali sono le tariffe di questo lussuoso hotel

In Italia c’è uno degli hotel più costosi del mondo. Uno di quei luoghi da sogno che solo chi ha un conto corrente con molti, moltissimi, zeri si può permettere. Non solo l’hotel è ovviamente bellissimo, ma si trova anche in uno dei posti più belli d’Italia. Non è certo un caso che sia l’hotel più costoso d’Italia.

D’altronde si sa c’è chi è costretto a passare le vacanze in tenda per risparmiare e chi invece può permettersi di soggiornare in hotel dai costi proibitivi per i comuni mortali. Ma per quanto costosi sono poca roba rispetto alla suite presidenziale dell’hotel più costoso d’Italia.

Qual è l’hotel più costoso d’Italia

L’hotel più costoso d’Italia è l’hotel Cala di Volpe. Uno spettacolare hotel 5 stelle affacciato sulla baia omonima in Costa Smeralda, Sardegna.

Il resort Cala di Volpe è immerso nel verde della macchia mediterranea davanti all’azzurro intenso del mare. Costruito negli anni ’60 è stato oggetto negli anni di profondi cambiamenti, restando però fedele ad uno stile esclusivo e minimal.

E’ realizzato infatti con materiali di pregio, dai cotti al legno, che si sposano con la natura circostante. L’arredamento è ricercato, raffinato e spesso opera dell’artigianato locale.

L’hotel dispone di due piscine di acqua salata, una olimpionica e una enorme fra le più grandi del Mediterraneo; una SPA e centro benessere con prodotti esclusivi Shiseido; tre ristoranti (di cui un giapponese, il Nobu, e due il Barbecue e il Cala con menù tradizionali); un beach club raggiungibile in barca o in bici; tre campi da tennis; un centro fitness con personal trainer.

Camere e tariffe dell’Hotel Cala di Volpe

Le camere dell’hotel Cala di Volpe sono tutte molto spaziose, dotate di salotto e zona notte, con balcone affacciato sul giardino o sul mare. Facile immaginare che i prezzi in questo hotel di lusso siano molto elevati. Ed infatti lo sono.

Le tariffe per la camera classic partono da 1126 euro per una notte, passano per gli oltre 2 mila euro per la vista mare e più aumenta la grandezza della stanza e la posizione più i prezzi salgono: le suite con vista mare costano dai 3547 euro.

Ma non è finita. Questo hotel dispone della suite più costosa d’Italia: la suite presidential. Quanto costa? Una notte per due persone costa la cifra record di 46 mila euro.

La suite presidential dell’hotel Cala di Volpe la più cara d’Italia

L’eccezionalità l’hotel Cala di Volpe la raggiunge con la Presidential Suite. Si tratta di un enorme appartamento di 500 metri quadri disposto su due livelli e con una terrazza di 250 metri quadri con piscina privata. Una suite di charme curata nel minimo dettaglio, dove gli arredi sono tutti pezzi artigianali e i mobili dipinti sono dipinti a mano.

La suite presidential dispone di due saloni, 3 camere da letto, 3 bagni ognuno con vasca idromassaggio Jacuzzi, un solarium, una grande terrazza, un’area fitness e la spettacolare piscina privata. Inoltre un servizio maggiordomo 24 ore su 24.

Dove si trova l’Hotel Cala di Volpe: il più costoso d’Italia

L’Hotel Cala di Volpe si trova in Costa Smeralda in Sardegna, in quel tratto di circa 50 km nel nord est dell’isola nel Comune di Arzachena.

Negli anni ’60 in questa zona non c’era granché, anzi era quasi disabitato, il principe Aga Khan decise di costruirci un consorzio. Si diede il via così a quell’opera grandiosa con i migliori architetti in circolazione che hanno creato i villaggi di Porto Cervo e i più famosi hotel come il Cala di Volpe. E’ nata così la Costa Smeralda.

Da subito diventa il punto di riferimento del jet set internazionale e tuttora è la patria di ricchi imprenditori, celebrità e aspiranti tali.

Porto Cervo è il cuore pulsante della Costa Smeralda, assieme a Cala di Volpe, Romazzino, Capriccioli, Golfo Pevero e Liscia di Vacca. Qui si trovano gli hotel più lussuosi e costosi, ristoranti e locali esclusivi.

Oltre alle spiagge private degli hotel ci sono molti tratti di spiaggia libera e fra le più belle che meritano una visita ci sono quelle di Ramazzino e Capriccioli.

Anche se non alloggiate nell’hotel più costoso d’Italia potete comunque godere degli splendidi panorami della Sardegna e della Costa Smeralda.