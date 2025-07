Nel cuore della Toscana c’è un borgo sommerso che ti lascerà senza fiato: un luogo magico

L’Italia cela tanti luoghi ricchi di storia che sono immersi nella natura e offrono uno spettacolo visivo fuori dal comune, come questo meraviglioso borgo sommerso sito nel cuore della Toscana.

In un’epoca in cui viaggiare è diventato molto più semplice di un tempo, la magia connessa alla scoperta di un luogo è stata quasi azzerata. I motivi di questa visione più pratica, quasi materialistica, del viaggio non si limitano esclusivamente alla maggiore possibilità, ma anche al fatto che le località adesso possono essere ammirate in tutta la loro magnificenza in qualsiasi momento, basta avere un collegamento a internet e cercare la destinazione che vi attende.

Chiaramente questo vale soprattutto per quelle mete turistiche che sono maggiormente gettonate. Visitare oggi Parigi per la prima volta, ad esempio, ha sempre un impatto eccezionale, ma depotenziato dal fatto che la maggior parte degli scorci iconici sono ormai di dominio pubblico, mostrati sia dalle televisioni e dai film, che da amici e conoscenti sulle pagine social.

Un tempo il viaggio aveva una connotazione differente, era sia un’occasione quasi unica di vedere un luogo, sia una continua scoperta di architetture, paesaggi, storia e culture che non avevi modo di vedere se non recandoti nel luogo. Tale chimica oggi non si può ricostruire, a meno che non si sia disposti a viaggiare per scoprire quei luoghi che non figurano in nessuna agenzia turistica, che non sono sulla bocca di tutti, quasi celati alla memoria collettiva.

In Toscana c’è un borgo sommerso che ha un che di magico

Il bello della sensazione di stupore connessa alla scoperta è che non è necessario andare all’altro capo del mondo, ma basta semplicemente non soffermarsi alla superfice per scoprire che in una zona che sembra non abbia nient’altro da raccontare, in realtà c’è qualcosa che è sfuggito e che merita la nostra attenzione.

Quando si pensa alla Toscana ad esempio, le mete più gettonate sono Firenze e Pisa, ma meritano attenzione sicuramente anche Lucca, Viareggio, Siena, Livorno, Arezzo, per non parlare di paesini che sembrano rimasti immersi in un tempo che fu come Volterra, San Gimignano e la lista sarebbe ancora lunga.

La Toscana è nota anche per le sue splendide campagne, per la costa, le spiagge che in estate si popolano di persone provenienti da ogni angolo del mondo. Sembrerebbe, insomma, che di questa straordinaria regione si conosca tutto, eppure c’è un luogo magico di cui quasi nessuno conosce l’esistenza, che se visitato vi porterebbe in un’altra dimensione.

Stiamo parlando di Isola Santa, un borgo un tempo fantasma che sorge su un lago circondato dal verde, creato artificialmente nel 1948 quando venne deciso di costruire una diga. Oggi la Provincia di Lucca è riuscita a valorizzare nuovamente questo luogo storico, in cui si può camminare lungo le sponde del lago e apprezzare le meraviglie naturali della zona, ma anche dove è possibile visitare le case sopravvissute all’allagamento, sulle quale svetta la Chiesa di San Jacopo.

L’insieme di natura incontaminata, rovine sommerse dall’acqua e resti di un passato fiorente creano un’atmosfera magica, quasi surreale, che rende unica ed indimenticabile la visita per il borgo medievale.