Ecco i 15 paesi più economici al mondo in cui viaggiare nel 2025

Un nuovo studio ha analizzato il budget giornaliero medio per 131 destinazioni di viaggio diverse, e queste sono risultate le più economiche. Nello studio sono stati considerati l’alloggio, il cibo e i trasporti.

Quando si tratta di viaggi, l’unico limite, purtroppo, spesso è proprio il budget. È il motivo che ci impedisce di pianificare l’avventura della vita. Tuttavia, ci sono tantissime destinazioni in tutto il mondo dove i nostri soldi potrebbero durare più a lungo di quanto ci aspettiamo.

Il sito di comparazione prezzi HelloSafe ha appena condotto uno studio che ha valutato la spesa media giornaliera necessaria per viaggiatore in ben 131 paesi. Nello studio sono compresi sia l’alloggio che il cibo e i trasporti.

Dettaglio importante da evidenziare di questo studio: il costo del viaggio per raggiungere la destinazione non è incluso, perché naturalmente, arriviamo tutti da direzioni diverse e la cifra è variabile.

I 15 luoghi più economici al mondo in cui viaggiare nel 2025

Se stai pensando di organizzare un bel viaggio per staccare la spina dopo un anno di duro lavoro, e vorresti raggiungere una meta esotica ma non hai un budget adeguato, sei decisamente nell’articolo giusto. Esiste un luogo in particolare dove la vita quotidiana ha un prezzo veramente contenuto e puoi pensare di organizzare un viaggio strepitoso.

Il Paese al mondo dove la vita quotidiana ha dei prezzi veramente alla portata di tutti è il Laos, l’unica nazione senza sbocco sul mare del Sud-est asiatico, incastonata tra Myanmar, Cina, Thailandia, Cambogia e Vietnam. Secondo lo studio, la spesa giornaliera in Laos potrebbe essere di appena 14,60 euro. La parola ‘potrebbe’ è d’obbligo in questo caso ma siamo assolutamente fiduciosi in merito alla ricerca effettuata.

Naturalmente nello studio sono emersi altri luoghi molto convenienti, se il Laos quindi non è tra le vostre mete desiderate, o magari l’avete già visitato, potete prendere in considerazione anche gli altri luoghi in classifica.

Al secondo posto come luogo più economico c’è il Kazakistan, con una spesa media giornaliera di 17,42 euro, e al terzo il Ruanda, con circa 18,45 euro. Altre destinazioni in classifica sono la Georgia e l’Armenia, recentemente nominata la migliore destinazione d’avventura per il 2025. Per completezza riportiamo la classifica dei primi 15 luoghi a buon mercato, secondo lo studio.

Laos

Kazakistan

Ruanda

Ghana

Mongolia

Armenia

Burkina Faso

Georgia

Mali

Birmania

Cuba

Moldavia

India

Malawi

Nepal

Luoghi molto affascinanti, particolari e alcuni di questi per nulla commerciali dove vivere sicuramente delle interessanti avventure e conoscere culture poco note.