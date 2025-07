Se ami i fiori non puoi perderti questo borgo: profumato, colorato e bellissimo – viagginews.com

In Italia, c’è un borgo che tutti gli amanti dei fiori, almeno una volta nella vita, dovrebbero visitare. Il ricordo resterà indelebile nella mente e nel cuore.

Non bisogna necessariamente volare all’estero per trovare un posticino piacevole dove trascorrere le vacanze. L’Italia, da questo punto di vista, è davvero ricca. Presenta dei panorami meravigliosi e ci sono tanti piccoli gioiellini da scoprire. Ogni angolo è caratterizzato da curiosità sorprendenti, che la rendono adatta a tutti gli amanti dei viaggi.

Chi è affascinato dalle atmosfere floreali dovrebbe assolutamente visitare questo borgo. È piccolo, ma meraviglioso. Piante e colori albergano ovunque. Sarà impossibile non farsi catturare dal profumo presente sulle strade e dalla vivacità del posto. Anche i più piccoli ne resteranno sicuramente affascinati.

Il borgo dei fiori, ecco il posto perfetto per chi ama i profumi e colori

I fiori piacciono a tantissime persone. Basta la loro presenza per dare vita a un’atmosfera colorata. Trasmettono serenità e felicità. Per questo motivo, sono così numerosi gli individui che amano curarli sul loro balcone. In pochi ne sono a conoscenza ma, in Italia, c’è un borgo caratterizzato proprio dalla loro dilagante presenza. Basta scendere dalla macchina e guardarsi intorno per sentirsi subito a casa.

Si sta parlando di Spello, collocato in provincia di Perugia, in Umbria, conosciuto anche con il nome di ‘borgo dei fiori’. Le piante invadono l’intero paesino, colorando strade, balconi e piazze. È considerato uno dei luoghi più belli d’Italia e, ogni anno, attira frotte di turisti desiderosi di scoprirlo da vicino. È la meta perfetta per chi vuole rilassarsi con la famiglia e trascorrere qualche giorno indimenticabile.

Si consiglia di visitarlo tra maggio e agosto, quando i vasi vengono depositati un po’ ovunque. Tutto questo è alimentato da una competizione chiamata ‘Finestre, Balconi e Vicoli fioriti’. I residenti sono invitati a scatenare la loro fantasia e ad adornare gli spazi con fiori di tutti i tipi. A Spello, è possibile visitare anche la Chiesa di Santa Maria Maggiore, famosa per le ‘Stimmate di San Francesco’, un dipinto realizzato da Giacomo Giorgetti.

Una volta lasciato Spello, si avrà ancora la sensazione di camminare in mezzo ai fiori. Sarà una vacanza all’insegna del buonumore, che non lascerà spazio allo stress quotidiano, allo smog o al grigiore delle città. Verrà subito voglia di comprare qualche semino per rendere omaggio al proprio terrazzo con le piantine più colorate di sempre. Anche per i più piccoli sarà un’esperienza meravigliosa.