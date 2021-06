Euro 2020, Giorgio Chiellini inarrestabile, ma avete visto dove vive?

Avete mai visto la casa di Giorgio Chiellini? Ecco che grazie ad un breve video postato sui social possiamo entrare nella sua abitazione per qualche istante!

Giorgio Chiellini è il pilastro della Nazionale Italiana in questi Europei 2020. Ma le curiosità su di lui, oltre alla vita in campo, sono tante. A cominciare dal dove vive l’allenatore della nostra squadra. Sappiamo che nel 2014 si è sposato con sua moglie, Carolina Bonistalli e nel 2015 hanno una figlia, Nina. Ma dove abita Chiellini?

Dove vive Chiellini con la moglie e la figlia?

La vita privata di Giorgio Chiellini è abbastanza nota. Pur essendo molto riservato sui social si è un po’ scucito e, in qualche video, abbiamo visto qualche dettaglio interessante sulla sua cosa. La prima cosa che sappiamo è che Chiellini vive a Torino, pare in zona Via dell’Arcivescovado dove si troverebbe anche la casa di Leonardo Bonucci.

Come è arredata la sua abitazione?

Per quanto riguarda l’interno della sua casa, grazie ad un video postato su Instagram abbiamo visto qualche dettaglio. L’arredamento è molto curato, con un divano e dei mobili tendenti al color panna con dei dettagli verde acqua come i cuscini e un tappeto. Sotto alla televisione vediamo poi degli oggetti di design per l’arredamento e anche una foto che lo ritrae con la maglia della Juve entrare in campo insieme ad un bambino.

Un tavolo bianco campeggia accanto al divano, perfetto per le cene in famiglia. Notiamo poi molte piante e anche svariate mensole piene di libri, dvd e foto che sembrano essere ritratti di famiglia.

Altri dettagli inerenti l’interno della sua abitazione purtroppo però non ne abbiamo. Sappiamo però che è nato a Pisa, ma è cresciuto a Livorno con la sua famiglia, città che ama follemente e in cui torna spesso quando non è impegnato con la squadra.

Per il resto, il profilo Instagram di Giorgio Chiellini, capitano della nazionale italiana, non fornisce altre foto della sua casa e di dove vive. Campeggiano solo tantissime foto di lui con i compagni e durante gli allenamenti, dando ulteriore risalto a quello che è l’amore della sua vita, dopo la moglie e la figlia: il calcio!