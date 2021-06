Leonardo Bonucci: sapete dove abita con la moglie? La casa è da sogno

Euro 2020, Italia: Leonardo Bonucci sapete dove abita insieme alla moglie Martina e ai tre figli? Ecco tutte le curiosità sulla sua vita.

Sono iniziati alla grande gli Europei 2020 di calcio e l’Italia ha trionfato per 3 a 0 sulla Turchia. La formazione di Roberto Mancini ha ottenuto ottimi risultati e la curiosità sui calciatori e la loro vita privata è schizzata alle stelle.

Ad esempio, lo straordinario Leonardo Bonucci, dove abita? Sappiamo che è sposato con Martina Maccari e che hanno due figli maschi: Matteo e Lorenzo Bonucci, ma nel 2019 è arrivata anche la prima femmina, Matilda. La famiglia vive a Torino, ma dove? E avete mai visto la loro casa?

Dove abita e com’è la casa di Bonucci a Torino

Leonardo Bonucci, star del calcio, ma anche di Facebook e Instagram, è un grande amico di Giorgio Chiellini e pare che i due abitino a pochi passi l’uno dell’altro. Dove? A Torino, a pochi passi da Via Arcivescovado. Ma com’è la sua casa dentro? Come è stata arredata la casa di Bonucci? Sbirciando sul suo profilo Instagram vediamo uno stile molto semplice, ma super elegante.



l’intervista a Bonucci ospite di Cattelan

Il design e gli elementi più importanti dell’arredamento

Il grande tavolo da pranzo in legno chiaro dove campeggia la scritta “Amour” e delle piante è sicuramente uno degli elementi che si nota maggiormente. Ma abbiamo anche visto dei divani bianchi. In salotto invece ci sembra di capire che c’è una grande tavolo bianco dove spesso Lorenzo, Matilde e Matteo, i figli di Bonucci, giocano, disegnano e trascorrono un po’ di tempo tutti insieme.

Da quello che siamo riusciti a vedere, la casa di Bonucci è bellissima. Il calciatore del resto si può assolutamente permettere un’abitazione di lusso e in centro città, regalando così alla moglie e ai figli una vita agiata. Ora che abbiamo scoperto dove abita Leonardo Bonucci non ci resta che tifare sempre di più per lui e per tutti gli altri giocatori della nazionale italiana in questi Europei 2020.