Meteo settimana 14 giugno: si scoppia dal caldo, ma attenzione ai temporali. Le previsioni aggiornate.

È arrivata finalmente l’estate, con il caldo vero, dopo un maggio ancora freddo per la stagione e un inizio di giugno ancora incerto. Un arrivo con temperature bollenti e caldo afoso. Il caldo intenso era già arrivato nel weekend, pur con qualche disturbo di temporali.

Ora si apre una nuova settimana all’insegna del caldo africano e del tempo stabile su gran parte d’Italia. Qualche temporale improvviso, tuttavia, non mancherà ancora. Ecco le previsioni del tempo aggiornate.

Meteo settimana 14 giugno: scoppia il caldo, ma attenzione ai temporali

Con l’inizio della settimana di metà giugno, l’anticiclone si rinforzerà garantendo tempo stabile, soleggiato e caldo. Come annuncia 3bmeteo. Nella giornata di lunedì 14 giugno, comunque le temperature subiranno un lieve calo per effetto di alcune correnti più fresche provenienti dal Nord Europa che raggiungeranno i Balcani, sfiorando l’Italia, in particolare i settori adriatici. Nei giorni seguenti, tuttavia, temperature torneranno a salire, in particolare l’afa nelle città e sui litorali.

Durante la settimana il tempo si manterrà stabile e soleggiato, eccetto qualche instabilità sui rilievi, con possibili rovesci e temporali brevi. I primi segnali di tempo variabile, comunque, si manifesteranno già nella giornata di lunedì 14 giugno con qualche pioggia o rovescio sulle Alpi del Piemonte occidentale, sulla Toscana interna, l’Appennino nel Lazio e i rilievi della Calabria.

In questa giornata, le temperature scenderanno lievemente al Nord Italia e sul versante adriatico, per effetto di venti freschi in arrivo dal Nord, ma il clima sarà ancora di caldo estivo. Le temperature massime saranno di 24-27° sull’Adriatico. Altrove resteranno stabili, con punte fino a 33 gradi al Nord-Ovest, nelle zone interne della Toscana e in Umbria

Le previsioni per i prossimi giorni

Per martedì 15 giugno qualche fenomeno isolato è previsto ancora sulle Alpi occidentali.Le temperature rimarranno sostanzialmente stabili. Sull’Adriatico le massime saranno ancora di 24-27° C, mentre i valori più alti saranno ancora nelle pianure nordoccidentali e nelle zone interne della Toscana, tra i 32 e i 34 gradi. Picchi massimi che si registreranno anche nelle zone interne della Sardegna.

Da mercoledì 16 giugno, invece, è previsto un aumento della variabilità, sempre sui rilievi, con piogge sulle Alpi e Prealpi tra Lombardia e Veneto e in Trentino Alto Adige. In questo giorno, risaliranno le temperature al Centro-Nord. Aumenterà anche l’afa. Le massime raggiungeranno i 33-34 gradi al Nord Italia e nelle zone interne della Sardegna. Mentre saranno lievemente più basse nelle zone interne della Toscana e sulle regioni adriatiche.

In generale, comunque, il tempo stabile sarà prevalente sull’Italia e le temperature torneranno ad aumentare, soprattutto nella seconda metà della settimana. L’anticiclone sarà ancora presente sull’Italia, con tempo soleggiato e caldo afoso, ma nel weekend una perturbazione atlantica potrebbe portare nuovi rovesci e temporali più diffusi. In ogni caso, è ancora presto per una previsione dettagliata.

