Eclissi anulare di Sole del 10 giugno: dove e come vederla, anche dall’Italia. Tutte le informazioni utili.

Un altro imperdibile appuntamento con il cielo, dopo la Superluna dei fiori con eclissi (non visibile dall’Italia) del 26 maggio scorso. Si tratta di un’altra eclissi, questa volta di Sole, e la sua particolarità è che sarà un’eclissi anulare, ovvero l’ombra della Luna lascerà scoperto un anello luminoso intorno al disco nero solare.

Anche questa eclissi non sarà visibile dall’Italia, se non per una piccola porzione nelle regioni del Nord. Ecco tutto quello che bisogna sapere su dove e come guardare l’eclissi.

Eclissi anulare di Sole de 10 giugno: dove e come vederla

Le eclissi di Sole suscitano sempre grande attrazione e curiosità, soprattutto quando sono totali e creano un’atmosfera incredibile, anche perché più rare. Un altro fenomeno molto particolare e affascinante è quello dell’eclissi anulare di Sole. Si verifica quando la Luna, posizionandosi tra la Terra e il Sole, non riesce a coprire completamente il disco solare con il suo cono d’ombra ma lascia un anello luminoso o di fuoco, da cui il nome anulare. Questo fenomeno si verifica perché la Luna non è abbastanza vicina alla Terra.

Il 10 giugno, giorno di Luna Nuova, avremo un’eclissi anulare di Sole che sarà pienamente visibile solo nell’estremo Nord: in Canda, Groenlandia, al Polo Nord e in Russia. Il fenomeno inizierà intorno alle 11.00 ora italiana.

L’eclissi dall’Italia

Un’eclissi solare parziale, tuttavia, potrà essere osservata anche nell’Europa continentale e al Nord Italia. Non sarà il fenomeno completo ma comunque meritevole di attenzione.

Come già segnalato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), la fase parziale sarà visibile in Italia a nord della latitudine 42.4° N sulla costa tirrenica e della 43.2° N su quella adriatica. Non sarà possibile osservare l’eclissi al Centro-Sud.

Le città italiane da cui sarà possibile osservare l’eclissi parziale di sole

Milano , dalle 11:35 alle 13:04. Massimo alle 12:18

, dalle 11:35 alle 13:04. Massimo alle 12:18 Venezia , dalle 11:48 alle 13:05. Massimo alle 12:25

, dalle 11:48 alle 13:05. Massimo alle 12:25 Firenze, dalle 11:52 alle 12:49. Massimo alle 12:20

Sotto Firenze non si vedrà più nulla.

Nonostante i limiti del luogo dove abitiamo, possiamo comunque assistere al fenomeno celeste grazie alle dirette in streaming sul web, che anche questa volta non mancheranno.

Segnaliamo la diretta del Virtual Telescope Project, che mostrerà le immagini delle eclissi dal Canada, quindi il fenomeno dell’eclissi anulare nella sua interezza, grazie alla collaborazione di un team internazionale. Da seguire anche il live stream su TimeandDate, con tanti dettagli, grafici e spiegazioni del fenomeno.

