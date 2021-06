Il gelato è il cibo preferito dell’estate. Ecco dove mangiare il gelato più buono del mondo in Italia e all’estero. La classifica 2021

Quando si dice Italia oltre alla sua bellezza si pensa alle sue prelibatezze. Ma non solo pizza e pasta, anche il gelato è una delle eccellenze made in Italy. Tutti i turisti che arrivano in Italia soprattutto in estate vogliono assaggiare il gelato artigianale. Ma dove si mangia il gelato più buono d’Italia? E qual è il gelato più buono del mondo?

Il gelato più buono del mondo: la classifica 2021

Nel mondo le gelaterie artigianali sono migliaia e girando per città, magari statunitensi o europee vi sarà senz’altro capitato di imbattervi in una di queste gelaterie. Ma magari non siete entrati per timore che il gelato non fosse granché.

C’è da dire che molte di queste gelaterie sono gestite da maestri gelatai italiani e che anche all’estero hanno ormai imparato a fare il gelato all’italiana. Quindi azzardate e provate, ma se volete gli indirizzi dei gelati più buoni del mondo ecco la classifica 2021 del gelato.

Il Cannolo Siciliano, Roma, Italia La Parona del Gelato, Parona, Verona, Italia Heladeria La Veneta, Valencia, Spagna Gelateria Badiani, Firenze, Italia Bella Gelateria, Vancouver, Canada

Il gelato più buono del mondo a Roma

La medaglia d’oro del Gelato più buono del mondo secondo il World Gelato Festival – manifestazione internazionale che raccoglie innumerevoli gelaterie nel mondo che hanno aderito al concorso – va alla gelateria Il cannolo siciliano di Eugenio Morrone a Roma.

State pensando ad una gelateria super chic, in pieno centro e piuttosto cara in cui pagare un cono 7 euro? Niente di più sbagliato! La gelateria si trova in una zona molto periferica della città, in piazza Roberto Malatesta 16/b, dove nessun turista oserebbe mai spingersi. Una gelateria semplice, con prezzi contenuti a partire da 2.50 euro.

Eppure vale la pena arrivare in questa zona di Roma per assaggiare quello che viene considerato dalla community del concorso il gelato migliore del mondo. Il gusto preferito? Ovviamente Cannolo Siciliano.

A Verona il secondo posto del gelato migliore

La medaglia d’argento del gelato più buono del mondo va a Parona, piccolo centro in provincia di Verona, dove si trova la gelateria di Giovanna Bonazzi. Qui i gusti vincenti sono legati alle specialità del territorio e dunque vincono il Bacio di Romeo e Giulietta e la Sbrisolona al Recioto.

Il gelato migliore di Spagna è ‘italiano’

Medaglia di Bronzo per una gelateria ‘estera’ quella di Maurizio Melani. La sua gelateria si trova infatti a Valencia in Spagna in pieno centro proprio vicino alla cattedrale, precisamente in Carrer del Cobertis. La Gelateria si chiama La Veneta ed è stata eletta anche miglior gelateria di Spagna. Il gusto top è Galleta dela abuela, ovvero Biscotto della nonna.

Da Firenze a Londra il gelato che ha fatto storia

Fuori dal podio troviamo Paolo Pomposi della storica gelateria Badiani di Firenze. Un gelato artigianale che dal 1932,anno della sua apertura, viene considerato il migliore di Firenze e fra i migliori d’Italia. Un successo che ha portato a creare una succursale anche a Londra. Il gelato di Badiani potete provarlo nel capoluogo toscano in Viale dei Mille 20/r non lontano dalla stazione di Campo di Marte. Se invece siete a Londra l’indirizzo da non mancare è al mercato di South Borough, al 42 di Newington Causeway.

Il gelato più buono del Canada

Al quinto posto voliamo dall’altra parte del mondo, lasciamo stare il tricolore, perché questa gelateria – a parte il nome – non ha nulla di italiano. Si tratta di ‘Bella Gelateria’ si trova a Vancouver in Canada ed è gestita da James Coleridge. C’è da dire che James ha a lungo studiato dai mastri gelatai italiani e propone gusti con specialità italiane classici e innovati come quello allo zafferano. Ma punta molto anche sulle prelibatezze del territorio ed è un vero successo il gusto noce allo sciroppo d’acero, cibo cult canadese e apprezzato anche dai turisti.

Il gelato più buono d’Italia 2021

In estate in Italia il gelato diventa il grande protagonista. Si mangia a pranzo, a merenda, a cena e dopo cena (non nello stesso giorno però!). E’ irrinunciabile durante una passeggiata o da gustare su una panchina o sotto l’ombrellone.

L’Italia è piena di gelaterie ed ogni anno i critici del Gambero Rosso vanno in giro per il Belpaese assaggiando gelati ed assegnando ‘coni’ ovvero le stelle michelin del gelato. L’edizione 2021 della celebre guida ha selezionato 400 indirizzi e 58 gelaterie hanno preso 3 coni, ovvero il massimo.

Fra le novità di quest’anno:

Il premio gelateria emergente: Gelati al cubo di Gianluca Cavi a Fidenza (PR)

Premio Miglior Gelato al Cioccolato: Officine del Gusto a Pignola (PZ)

Premio Miglior Gelato Gastronomico: Ottimo! Buono non basta a Torino

Mangiare un gelato è sempre una buona idea. Se poi è il gelato più buono del mondo o uno dei 58 premiati dal Gambero Rosso è un’ottima idea!