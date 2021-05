Rudy Zerbi in aeroporto, la foto scatena i fan

By

Il tanto amato giudice di Amici, Rudy Zerbi ha scatenato i suoi fan su Instagram pubblicando una foto in aeroporto, lanciando un contest nei commenti.

Anche i vip ricominciano a viaggiare e Rudy Zerbi, storico giudice della trasmissione Amici di Maria de Filippi, ha pubblicato uno scatto su Instagram che sta avendo tantissimo successo dai fan, che cercano di indovinare dove è diretto.

Direttamente dall’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci di Roma il critico e produttore cinematografico ha condiviso la sua partenza per una destinazione sconosciuta, invitando i fan a indovinare che aereo sta per prendere, proprio in queste ore.

Dove sta andando Rudy Zerbi?

Sono tantissimi i commenti arrivati alla foto pubblicata da Rudy Zerbi, che è evidentemente felice di partire forse per una vacanza o chissà per lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Il giudice di Amici, molto seguito su Instagram dove ha oltre 2 milioni di follower, ha chiesto di commentare con destinazioni assurde, in palio per la risposta più strana una t-shirt del “Perla Blu”, un dancing club che Zerbi e Alessandra Celentano, sua compagna di merende nel talent, hanno nominato per tutto il serale.

I fan si sono davvero scatenati, ipotizzando mete assurde e strane, come la Luna, dal parrucchiere dell’aeroporto, a casa di Arisa (sua collega giudice ad Amici 2021), a Las Vegas e tanti altri posti “normali” tipo Catanzaro, Napoli e perché no Malibù.

Il Perla Blu, un locale che esiste davvero

Tra le tante destinazioni scelte dai fan di Rudy Zerbi ce n’è una che è stata nominata più volte: il Perla Blu.

In diverse occasioni durante il serale di Amici 2021, il giudice ha nominato più volta il locale Perla Blu per prendere in giro i suoi sfidanti, sconosciuto ai più ma che pare esista davvero. Ma dove si trova?

Una vera e propria caccia al tesoro iniziata dagli appassionati del programma, che hanno cercato per mari e per monti l’esistenza di questo locale dove, secondo Rudy Zerbi, chiunque si può esibire e cantare al karaoke. A quanto pare il locale esiste e si trova proprio in Italia.

Sull’isola della Maddalena, in Sardegna, sembra che esista un locale chiamato Perla Blu, anche se Rudy Zerbi non ha mai confermato fosse proprio quello il posto a cui si riferisce spesso. Però esiste e tantissimi stanno pensando di passare le loro vacanze in Sardegna, solo per vederlo. E voi? Andrete a cercare il fantomatico locale?

