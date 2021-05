Non è la Cascata delle Marmore! La cascata più alta d’Italia è in Piemonte ed è anche una delle più alte d’Europa.

Se pensiamo a delle cascate altissime e meravigliose immediatamente ci viene alla mente l’immagine delle Cascate del Niagara. Senza contare però che in Italia abbiamo una delle cascate più alte d’Europa e sono le Cascate di Stroppia, in Piemonte. Non sono famosissime, ma il salto d’acqua più spettacolare di tutta Italia è proprio questo e merita di essere visto almeno una volta nella vita.

Alla scoperta delle Cascate di Stroppia

Le Cascate di Stroppia si trovano in Piemonte precisamente nell’alta Valle Maira, in provincia di Cuneo, nel cuore della località Chiappera nel territorio comunale di Acceglio. Nascono proprio nella valle glaciale del Vallonasso di Stroppia e il momento migliore per visitarle è in tarda primavera. Questo perché durante l’estate il livello del lago Niera, che sovrasta le cascate, ovviamente diminuisce per l’assenza di piogge. Con il loro salto di quasi 500 metri sono le più alte d’Italia.

Tutte le altre cascate d’Italia

Ovviamente queste non sono le uniche cascate che meritano di essere viste in Italia. Ce ne sono tante altre da visitare, a cominciare dalla cascata di Lillaz in Valle D’Aosta. Il salto è piccolo, 150 metri, ma sono coccolate da un ambiente speciale e da un panorama mozzafiato tipico della Valle di Cogne dove sono inserite.

Potreste poi voler visitare anche le Cascate di Molina, in Veneto. Collocate in un parco meraviglioso questo è il luogo ideale per rilassarsi, ma anche per provare un’emozione nuova! Qui infatti si trova una altalena da capogiro con vista proprio sulla cascata e vi sembrerà di volare! Altra cascata molto bella si trova in Liguria e si chiama Cascata del Serpente. Nasce dal Rio Masone nel parco del Beigua ed è un piccolissimo scorcio meraviglioso tutto da scoprire!

In Emilia Romagna c’è poi la Cascata del Dardagna nel cuore del Parco del Corno alle Scale e viene definito come uno dei panorami più magici in assoluto perché vi farà attraversare per sette cascate prima di arrivare alla più grande. Non possiamo poi non citare le Cascate delle Marmore in Umbria. Sono sicuramente le più famose d’Italia anche se non sono le più alte! Hanno un salto di 165 metri e sono conosciute a tutti per la bellezza incredibile del panorama che le circonda.



Dopo questo tour, per ora solo virtuale, tra le cascate più belle d’Italia e la cascata più alta del nostro Paese non ci resta che organizzare una vacanza e andare a vederle dal vivo non vi pare?