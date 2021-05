Saldi estivi 2021: le date per ogni regione

Come ogni estate, arrivano i saldi estivi 2021 in tutta Italia. Ma quando avranno inizio? Vediamo tutte le date di partenza delle regioni.

Amanti dello shopping accorrete! Le vendite di fine stagione hanno finalmente una data d’inizio, i saldi estivi 2021 sono alle porte.

Tra poco più di un mese, infatti, si potrà acquistare capi di abbigliamento e non solo a prezzi ridotti, un’opportunità di risparmio molto attesa dai consumatori, soprattutto dopo quest’anno di pandemia. Quando iniziano i saldi? Vediamo tutte le date delle regioni.

Saldi estivi 2021: le date

Confesercenti e le Regioni hanno trovato un accordo per i nuovi saldi della stagione estiva, e la data d’inizio ufficiale è stata decretata al 3 luglio, con una durata di 60 giorni, ma non tutte le Regioni inizieranno lo stesso giorno.

Aprono le danze il 3 luglio la Campania, Calabria e Basilicata. Ma nelle Marche, ad esempio, i saldi estivi prenderanno il via già il prossimo venerdì, che per alcune città coinciderà con la Notte Rosa.

Seguiranno poi il 4 luglio le altre regioni: Emilia Romagna, Friuli, Sardegna, Sicilia, Toscana, Lazio, Liguria, Piemonte, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Lombardia e Molise.

Come evitare truffe durante gli acquisti

È importante, soprattutto durante la stagione dei saldi, stare attenti alle truffe a cui si potrebbe andare incontro. Ecco qualche piccolo consiglio da tenere in considerazione durante gli acquisti:

Conservare sempre lo scontrino , perché non è vero che non si può cambiare la merce durante il periodo dei saldi, ma il negoziante è sempre obbligato a cambiare l’articolo se difettoso.

, perché non è vero che non si può cambiare la merce durante il periodo dei saldi, ma il negoziante è sempre obbligato a cambiare l’articolo se difettoso. Attenzione ad a ssicurarvi che le vendite siano realmente di fine stagione , e non di avanzi degli anni precedenti.

, e non di avanzi degli anni precedenti. Bisogna verificare lo sconto applicato sui capi, per capire effettivamente la reale percentuale rispetto al prezzo di costo.

sui capi, per capire effettivamente la reale percentuale rispetto al prezzo di costo. Diffidare dei saldi superiori al 50%, perché spesso nascondo merce vecchia o prezzi assolutamente falsi

Le vie dello shopping in Italia

Assodato che dal 3 luglio si potrà finalmente approfittare di qualche sconto, quali sono le vie principali dello shopping in Italia?

In tutte le grandi città italiane ci sono strade piene di negozi, di lusso o meno, come Via del Corso a Roma, dove potrete trovare qualsiasi tipologia di catena o negozio, di abbigliamento e accessori.

Passiamo poi per via Toledo a Napoli, costantemente gremita di persone che vanno alla ricerca dell’occasione giusta, e poi Corso Umberto I, dove ci sono davvero negozi per tutte le tasche,

A Milano, invece, si va da Corso Buenos Aires a Via Montenapoleone, dove ci sono brand di gran lusso, mentre a Firenze da percorrere per lo shopping ci sono via Tornabuoni e via della Vigna Nuova.

