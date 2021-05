Avete bisogno di un tuffo dove l’acqua è più blu? Vi ci portiamo noi ed è a due passi da casa!

La foto parla da sola. È inutile negarlo: acqua cristallina, sabbia talmente bianca da volerci far usare gli occhiali da sole anche solo per guardare l’immagine! Questo è un mare pazzesco e bellissimo a pochi passi da casa. Dove si trova? A Tropea, in Calabria e precisamente questo è il mare della spiaggia ‘A Linguata!

Perché ci meritiamo una vacanza con un mare pazzesco?

Abbiamo trascorso mesi e mesi difficili. La minaccia del Covid-19 ci ha costretto a modificare e snaturare quasi completamente le nostre abitudini di vita. Ecco perché allora questa estate ci “meritiamo” una vacanza da sogno in una location con un mare degno di quello delle Hawaii. E possiamo ottenere tutto questo senza muoverci dall’Italia, ma semplicemente andando in Calabria a Tropea e tuffandoci nella spiaggia ‘A Linguata.



La spiaggia meravigliosa di Tropea

Basta guardare le foto per rendersi conto che, in estate inoltrata – soprattutto nei mesi di luglio e agosto – la spiaggia è affollatissima e il mare così limpido lo potrete trovare solo all’alba, o al tramonto o in settimana. Per questo il momento migliore per andare in vacanza a Tropea e godersi l’acqua cristallina di questa spiaggia è giugno, oppure settembre!

La spiaggia in questione, ‘A Linguata, è la più grossa di Tropea e la amano soprattutto i giovani e gli appassionati di snorkeling. Qui quando il mare non è troppo affollato potrete fare delle escursioni con maschera pinna e boccaglio che vi lasceranno senza parole. E poi il panorama di questa spiaggia di Tropea vista dal mare è ancora più emozionate.

Tropea, il Borgo più bello d’Italia

La città di Tropea è una delle mete più belle della Calabria. Un’idea di viaggio meravigliosa che in questo 2021 si è aggiudicata il riconoscimento di Borgo più Bello D’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da viagginews (@viagginews)

Tropea dalla sua posizione privilegiata domina una baia definita la Costa degli Dei e non è nemmeno così difficile capire il perché, al di là dei riferimenti storici e mitologici. Ecco allora che per trovare un mare pazzesco in Italia, la spiaggia ‘A Linguata a Tropea potrebbe essere la soluzione perfetta!