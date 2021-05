Da non perdere l’ultima super offerta da Ryanair: voli low cost a soli 5 euro.

Arriva da Ryanair una super offerta di voli low cost a partire da 5 euro. Un’offerta flash sale da prendere al volo che scade entro la mezzanotte di oggi, giovedì 20 maggio.

L’offerta per volare con la compagnia aerea low cost nel mese di giugno. Tutto quello che bisogna sapere.

Super offerta Ryanair: voli low cost a soli 5 euro

Mentre si moltiplicano le nuove rotte,i collegamenti e le frequenze di voli per soddisfare la richiesta di viaggi per l’estate, le compagnie aree lanciano di continuo promozioni e offerte straordinarie per promuovere i loro voli.

Su tutte, sono le low cost le più agguerrite in questa corsa ad accaparrarsi più clienti possibili, dopo un anno di stop and go, a causa della pandemia di Covid-19, che ha avuto un bilancio pesantissimo sul trasporto aereo. Prima i mesi di blocco totale, nella primavera del 2020, con i lockdown totali in Europa. La breve ripresa dei viaggi in estate e un nuovo stop in autunno, anche se non totale come quello della primavera. I voli per lavoro, studio, ricongiungimenti familiari e necessità sono continuati. È inevitabile, però, che lo stop al turismo ha avuto conseguenze pesantissime.

Ora, con l’arrivo dell’estate e il calo dei contagi in Europa, soprattutto grazie alla accelerazione negli ultimi mesi della campagna vaccinale, fanno ben sperare nella ripresa del turismo. Almeno come nell’estate dello scorso anno, ma si spera qualcosa di più.

In questo contesto di caccia al turista, anche da parte delle tradizionali destinazioni di vacanza nel Mediterraneo, tra isole Covid-free e green pass, anche i vettori fanno la loro parte.

La promozione di Ryanair

Tra gli operatori che si sono lanciati in questa competizione di offerte c’è, da tempo, Ryanair. La compagnia aerea irlandese già da mesi aveva avviato una massiccia campagna di offerte in vista della stagione estiva. Ha anche aumentato i collegamenti e le nuove rotte, naturalmente verso le destinazioni di vacanza, in Italia, nel Mediterraneo e nelle zone limitrofe, come le Isole Canarie, Giordania.

L’ultima offerta di Ryanair è quella per voli a soli 5 euro. Una di quelle promozioni lampo e super scontate, che la compagnia di solito lancia. Entro le 23.59 di oggi, giovedì 20 maggio, si potranno acquistare questi voli super scontati per le tratte servite dalla compagnia in Italia e verso l’estero, per viaggi da fare a giugno. (dal 01/06/21 al 30/06/21). Subito quindi.

Possibilità di cambiare prenotazione

Rimane ancora in vigore l’opzione “Zero spese di modifica”o “Cambio Volo Zero”, che consente di cambiare la propria prenotazione, fino a 2 volte, senza spese, nel caso cambiassero le esigenze di viaggio. Il volo, tuttavia, va cambiato entro i 7 giorni dalla partenza. Si può, dunque, cambiare la prenotazione, la data e la destinazione di viaggio, ma non fino all’ultimo minuto. Grazie a questa opzione non si pagherà alcuna penale né supplemento ma solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo nuovo e quello prenotato inizialmente, se il nuovo volo dovesse costare di più. Il cliente, invece, non riceverà una differenza di prezzo se la nuova prenotazione dovesse costare meno della prima.

L’opzione di “Zero spese di modifica” si applica a tutte le prenotazioni effettuate fino al 30 giugno 2021 (per ora) e si applica ai voli in partenza fino al 31 ottobre 2021.

Per ulteriori informazioni: www.ryanair.com/it/it/info-utili/nessuna-penale-per-il-cambio

