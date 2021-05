Cosa sappiamo su Luca di Uomini e Donne: quanti anni ha, dove ha viaggiato e dove lavora oggi. Tutto sulla sua ricerca dell’amore e la fine della storia con Elisabetta.

Nel Trono Over di Uomini e Donne da qualche tempo si è distinto Luca Cenerelli che dopo aver frequentato Elisabetta, ora pare nuovamente single. Classe 1973, Luca è entrato nel cuore delle donne del parterre, ma anche delle telespettatrici. Tuttavia Gianni Sperti e Tina Cipollari non sembrano molto convinti della sua onestà, soprattutto per come si è comportato con Elisabetta.

Intanto però Luca di Uomini e Donne piace, e tanto. Per questo siamo curiosi di sapere da dove viene, dove ha viaggiato e dove lavora oggi.

Luca Uomini e Donne: da dove viene, dove vive e dove lavora

Classe 1973 Luca Cenerelli a Uomini e Donne è entrato molto timidamente. Ha raccontato subito la sua vita alle donne del programma di Maria De Filippi e in tante sono rimaste estasiate. Non sono mancate le affermazioni e le battutine di Gianni e Tina che hanno commentato la gioia delle signore del parterre dicendo: “Va beh sarà ricco“!

Luca ha lasciato intendere di stare bene economicamente, ma si è concentrato essenzialmente sui suoi viaggi: ha una casa in Sardegna, è originario di Milano, ma soprattutto durante un viaggio in Africa si è innamorato della Tanzania.

Qui, infatti, ha realizzato la sua azienda, YouBrand S.r.l. e ha fondato anche la Tanzania Private Tours. Con quest’ultima organizza safari e viaggi in Tanzania, Zanzibar e le isole limitrofe.

Le passioni di Luca Cenerelli: viaggi e sport

Luca di Uomini e Donne ama quindi viaggiare, ma anche fare sport. Ne fa tantissimi e ama soprattutto le attività che si possono fare all’aria aperta. Una passione incredibile per il surf soprattutto. Cenerelli sembra quindi un uomo molto avventuroso e lui stesso ha ammesso che in vacanza si muove spesso con un furgone, dove dorme anche, perché ama il contatto con la natura.

Anticipazioni Uomini e Donne: Luca e Elisabetta

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne abbiamo capito che Luca nonostante abbia chiuso la sua relazione con Elisabetta abbia qualche ripensamento vedendola uscire con altri uomini.



Vedremo come si evolverà la situazione di Luca che, in qualche modo, ricorda un po’ il Gabbiano – Giorgio Manetti – che era un vero e proprio spirito libero.