Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri fuori da Uomini e Donne hanno continuato la loro storia d’amore. Dove hanno vissuto e cosa è successo tra loro?

Nello studio di Uomini e Donne sono tornati Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Purtroppo davanti a Maria De Filippi la coppia, che aveva lasciato il programma alcuni mesi fa, ha svelato che le cose non stanno andando assolutamente bene, anzi. Che la coppia è in crisi. Ma dove sono stati in questi giorni lontani dagli schermi? Hanno vissuto a casa da Roberta o nella bella Taranto di Riccardo? Scopriamo cosa hanno fatto e dove sono stati in questo periodo e cosa è successo.

Roberta Di Padua tra Cassino e Taranto per l’amore di Riccardo Guarnieri

La coppia nata a Uomini e Donne ha visto sempre Roberta Di Padua molto più coinvolta di Riccardo. Una storia che sembra ripetersi, esattamente come era successo con Ida. La donna che vive a Cassino in questo periodo su Instagram non si è sbottonata moltissimo tanto che nei feed non vediamo nulla che raffiguri i due insieme. Roberta da casa sua in provincia di Frosinone posta spesso foto che la raffigurano in primo piano, in compagnia del figlio o delle amiche. Ma di Riccardo neanche mezza traccia.

Stesso discorso sul profilo di Guarnieri. Il corteggiatore del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne non ha mai postato molte foto e anche nell’ultimo periodo si è abbastanza trattenuto. Di Roberta Di Padua non c’è traccia. Sembra che lui sia rimasto a Taranto e Roberta a Cassino.

Invece i due hanno trascorso del tempo assieme e anzi, si è parlato proprio di una convivenza, ma indipendentemente dal dove abbiano vissuto, sembra evidente che le cose non abbiano funzionato benissimo, anzi.

Cosa è successo tra Riccardo e Roberta? Si sono lasciati

Nello studio di Maria De Filippi, Roberta ha spiegato che la sua storia d’amore con Riccardo sta attraversando un momento molto difficile: “Bisogna fare sempre quello che dice lui” ha spiegato la donna. Riccardo Guarnieri dal canto suo è convinto che i sentimenti della sua compagna siano cambiati: “Non mi accetti più per come sono” chiosa l’uomo.

Alla fine però Roberta e Riccardo lasciano lo studio di Uomini e Donne ancora una volta insieme. Non vogliono partecipare al dating show nonostante la crisi. Chissà, magari proveranno a risolvere i problemi e a tornare al loro amore inziale!