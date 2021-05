Un gigantesco successo per Deddy che dopo la finale di Amici 2021 raggiunge il sold out nella sua prima data live. Ecco tutto il nuovo calendario dei concerti.

Deddy è stato uno dei finalisti più dolci e amati dal pubblico a casa di questa edizione di Amici 2021. Romantico, capace di emozionarsi, sorridente e con una capacità di cantare e di emozionare chi lo sente unica nel suo genere. Anche se magari non ha ottenuto tutti i premi di Sangiovanni, Deddy ha comunque ottenuto un contratto discografico per un disco e soprattutto è tempo di assistere ad un suo concerto live! La prima data del tour, prevista per sabato 18 dicembre 2021, è già sold out, ma finalmente si aprono le prevendite per le successive date!

Il successo di Deddy con Amici 20

Deddy è giovane, con una ingenuità e una dolcezza che pochi artisti hanno e sanno conservare anche dopo ave raggiunto il successo. Deddy questo successo lo ha in mano ora con un disco in arrivo e un tour che si profila all’orizzonte. Eppure, date le sue umili origini – non dimentichiamo che Deddy ha sempre lavorato come barbiere e non ha mai potuto seguire e curare a dovere la sua passione per il canto fino al suo ingresso ad Amici – il giovane cantante di Zero Passi resta puro come all’inizio!

Le nuove date del tour dopo il sold out

La prima data del tour di Deddy è andata sold out dopo pochissime ore dall’apertura delle vendite. I biglietti per il suo primo concerto live sono stati acquistati in pochissimo tempo e così la data del 18 dicembre 2021 a Milano, ai Magazzini Generali, sarà colma di persone! Così si è deciso di dare il via alle vendite per la seconda data, realizzata al volo e prevista per domenica 19 dicembre 2021 sempre ai Magazzini Generali di Milano.

Un bel traguardo per Deddy dopo Amici 20! Una soddisfazione che si aggiunge alla certificazione ORO del brano “0 passi”, che ha già ottenuto oltre 10 milioni e mezzo di stream su Spotify e la troviamo ancorata nella Top10 della Top50 Spotify e nella Top15 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti.