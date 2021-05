Dove abitano Fedez e sua moglie Chiara Ferragni: quanto costa l’attico e dove si trova la loro casa.

I Ferragnez – ossia la coppia Chiara Ferragni e Fedez – postano quotidianamente video e foto della loro casa e in molti scorgendo qua e la spazi enormi e vista mozzafiato si sono chiesti dove vive la famiglia e quanto costi quell’appartamento.

Tuttavia già prima della nascita della secondogenita Vittoria circolavano voci di un’imminente trasloco della coppia.

Dove andranno a vivere e dove vivono ora

In realtà il trasloco non è imminente, ma è confermato il cambio casa. Fedez e Chiara vorrebbero una cosa ancora più grande (sic!) e avrebbero opzionato un attico in costruzione sempre nel quartiere Citylife. I Ferragenz non hanno nè smentito, né confermato queste voci.

La casa di Fedez e Chiara Ferragni oggi comunque non è niente male è un attico di superlusso non proprio per tutte le tasche e che presto verrà abbandonato per una nuova casa. I Ferragnez traslocano infatti in una casa ancora più grande e ancora più bella.

Quanto costa l’attico di Fedez e Chiara Ferragni

Citylife è un quartiere dove vivono le famiglie più agiate e benestanti di Milano. I palazzi hanno un servizio di portierato giorno e notte: privacy, discrezione e sicurezza sono le parole d’ordine di questa zona dove di soldi ce ne sono davvero tantissimi.

Le case delle residenze Hadid e Libeskind sono appartamenti di lusso e di design, dotati di ogni comfort e domotica. I prezzi sono molto alti. Le case più piccole e ai piani più bassi hanno un costo di circa 3500 euro al mese, poi si passa ai 7 mila euro. La casa di Fedez e Chiara Ferragni è una delle più costose. Il prezzo è di circa 10 mila euro al mese. Il valore di acquisto della casa di Fedez e Chiara Ferragni si aggira intorno ai 2 milioni di euro.

Dove si trova l’attico dove vivono Fedez e Ferragni: il quartiere Citylife

Il rapper e l’influencer vivono nel nuovo quartiere dei vip e della Milano ricca, Citylife, il progetto che ha riqualificato per mano di archistar di fama mondiale la zona dell’ex Fiera di Milano. Oggi Citylife è un quartiere che svetta nel panorama meneghino con le sue tre torri, le sue residenze extra lusso, la sua arte nel parco, lo shopping center e i suoi ampi spazi verdi.

I Ferragnez vivono in una della residenze di Citylife, ovvero nel palazzo progettato dall’architetta iraniana Zaha Hadid. Abitano all’attico che si compone di due piani con una grande terrazza con jacuzzi. La vista è spettacolare: si vede tutta la città e il parco sottostante.

La casa è di oltre 270 metri quadri e dispone di grandi finestre che lo rendono luminosissimo. Al primo piano si trova il grande salone, la cucina, la camera degli ospiti, la palestra e la cabina armadio di Fedez con la sua scarpiera da 20 mila euro.

Qui si trova anche la zona notte con la camera della coppia, del piccolo Leon e le stanze per gli ospiti. Al secondo piano c’è la camera armadio di Chiara Ferragni.