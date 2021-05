By

Dove hanno comprato casa Fedez e Chiara Ferragni? Cosa sappiamo sulla nuova casa e dove potrebbe essere.

Addio alla loro casa di Milano: Fedez e Chiara Ferragni cambiano casa! Ad annunciarlo è stata proprio Chiara nelle sue storie di Instagram. Qui ha svelato ai fan che hanno finalmente trovato la casa dei loro sogni da acquistare visto che, dove vivono ora, sono in affitto (no, non sappiamo quanto costa e quanto spendono anche se probabilmente la cifra è da capogiro). Ma dove si trasferiranno i Ferragnez? Dove hanno trovato la loro casa dei sogni?

Quando si trasferiranno Fedez e Chiara?

Chiara Ferragni si è detta molto emozionata e felice perché finalmente hanno trovato insieme a Fedez la casa perfetta da comprare insieme. L’influencer ha spiegato che, anche se la definisce casa, in realtà è un appartamento che è ancora in costruzione e che sarà pronto, verosimilmente, a metà 2022 quindi per l’estate dell’anno prossimo.

Meglio, a detta di Chiara, così c’è più tempo per organizzare meglio tutto il trasloco. Inoltre, visto che la casa è in costruzione, Fedez e Chiara la stanno pianificando nei minimi dettagli e soprattutto la Ferragni si è detta entusiasta perchè adora il mondo dell’interior design!

Dove hanno comprato casa i Ferragnez?

Dove sarà la nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni? Questo ancora non è dato saperlo, ma siamo quasi certi che sarà sempre a Milano dove i due hanno tutti gli affetti, gli uffici e il lavoro. Chiaramente massimo riserbo per loro, ma visto che sono anche sempre super social siamo anche certi che quando potranno farlo condivideranno con i fan tutti i dettagli sul loro trasferimento.

Tuttavia qualche spoiler lo abbiamo già visto che Il Corriere della Sera aveva ipotizzato che il nuovo appartamento sarebbe stato nella parte sud di CityLife. Proprio qui Generali Re è in via di realizzazione di un esclusivo palazzo e si vociferava che dei 108 appartamenti l’attico fosse già stato visionato da Chiara e Fedez.

Dobbiamo aspettare chiaramente per capire se questo rumors sia vero, ma non è così improbabile che lo sia.