Alla scoperta della regione italiana con il mare più bello per l’estate 2021. Ecco qual è.

Si avvicina l’estate ed è tempo di prenotare le prossime vacanze estive, naturalmente al mare, la destinazione preferita dagli italiani per le ferie, senza nulla togliere alla montagna.

Al mare ci rilassiamo, respiriamo lo iodio, prendiamo il sole e facciamo il bagno nelle acque ricche di salsedine che ci rigenerano. Non a caso il mare ci fa stare meglio e ci rende felici, come hanno stabilito negli anni diversi studi. Che mare sia allora. Ma dove andare?

L’Italia con i suoi oltre 8mila km di costa ha un’offerta incredibile di spiagge e calette rocciose, con mare dai colori turchese, cobalto e smeraldo. Dalla sabbia ai sassi, dalla ghiaia alle rocce, dalle spiagge e libere e selvagge a quelle con stabilimenti balneari dotati di tutti i comfort e servizi, ognuno ha il suo luogo e la sua vacanza ideale.

Quale spiaggia scegliere per le prossime vacanze? Vi segnaliamo noi la regione con il mare più bello e spettacolare per l’estate 2021. È la Liguria, che con i suoi 350 km di costa ha ottenuto anche quest’anno ben 32 Bandiere Blu per altrettante località, confermandosi la prima regione in Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

La regione con il mare più bello per l’estate 2021

Di regioni con il mare dalle acque favolose e spiagge paradisiache in Italia ce ne sono molte. Pensiamo solo alle coste della Sardegna e della Sicilia e aggiungiamoci anche la Calabria, la Puglia e la Campania. Qui in particolare, però, vogliamo segnalarvi le spiagge della regione che ha conquistato più Bandiere Blu di tutti, la Liguria, che vanta spiagge molto belle e servizi di alta qualità. Questo binomio è da sempre il suo punto di forza, tanto che la regione ormai sono anni che domina incontrastata la classifica nazionale delle regioni con il mare più bello. Un dominio indiscusso, con un netto stacco nel numero di Bandiere Blu conquistate rispetto alle altre regioni che la seguono in classifica.

Come abbiamo visto, la Liguria quest’anno ha confermato le sue 32 Bandiere Blu assegnate ad altrettante località, ciascuna delle quali ha più spiagge premiate, per un totale di 70 lidi.

Le Bandiere Blu sono assegnate dal 1987 dalla Fee, una ong danese che si occupa di tutela ambientale e sono il riconoscimento per la bellezza del mare, la pulizia delle acque, il rispetto dell’ambiente e i servizi ai turisti. Una località balneare deve avere tutti questi requisiti per ottenere l’ambito vessillo.

Possiamo affermare, dunque, che le località premiate con Bandiera Blu hanno il mare più bello.

Dove andare e cosa visitare

Le località della Liguria premiate con la Bandiera Blu sono tutte bellissime, ognuna con le sue caratteristiche. Hanno spiagge comode di sabbia soffice e stabilimenti balneari oppure sono più impervie ma affascinanti baie e calete, dove prendere il sole tra le rocce e tuffarsi nel mare limpido color smeraldo.

Qui in particolare segnaliamo la splendida Camogli, con i suoi edifici colorati affacciati sul mare e la spiaggia di ghiaia davanti. A poca distanza dal centro abitato si trova la magnifica Abbazia di San Fruttuoso, affacciata su una baia rocciosa e raggiungile via mare. Anche qui si trova una spiaggia Bandiera Blu, formata da ciottoli e sassolini.

Per chi ama la sabbia, consigliamo la pittoresca Varigotti, frazione di Finale Ligure. Qui, in realtà la sabbia è mista a ghiaia fine, ma comunque più comoda dei sassi. Varigotti si distingue per le sue affascinanti casette tutte colorate, un tempo abitate dai pescatori, che sorgono direttamente sulla spiaggia. Da vedere, nelle vicinanze, il suggestivo promontorio di Punta Crena, che chiude a est la spiaggia e dove si apre una piccola baia selvaggia.

A chi cerca comodità e il massimo del comfort sono consigliate le spiagge di Sanremo, Bordighera, Santa Margherita Ligure, Borghetto Santo Spirito, con la spiaggia di sabbia, Bergeggi e Noli.