Dove sposarsi in Liguria? Le location al top per un matrimonio da sogno

Le idee sulle location più belle dove sposarsi in Liguria, da Portovenere al Parasio a Imperia.

Qual è la location giusta per un matrimonio? Se vivete in Liguria, o se la sposa ha origini in questa regione e vuole convolare a nozze nella sua patria, sappiate che ci sono moltissimi borghi, frazioni e piccoli paesi che possono diventare il posto perfetto per pronunciare il fatidico sì. Da Imperia, passando per Genova, alle Cinque Terre, la Liguria è una regione tra mare e montagna dove sposarsi offre la possibilità di coronare un sogno d’amore, ma anche di avere delle foto pazzesche! Ma quali sono le location top dove sposarsi in Liguria?

Quali sono le location perfette per sposarsi in Liguria

Se non avete un legame affettivo con una città o con una location in particolare, sposarsi in Liguria offre un’ampia gamma di scorci da sogno per il vostro matrimonio.

Portovenere: immaginate una chiesa a strapiombo sul mare con un piccolo porticato che sembra tuffarsi tra le onde. A pochi passi una statua della Dea della Fertilità e della Terra. Tutto intorno le meraviglie del mar Ligure e l’isola Palmaria a pochi passi. Sposarsi qui, in Liguria, a due passi da La Spezia è veramente un regalo che vi fate perché la location è da sogno veramente!

Parasio, Porto Maurizio: ci spostiamo in provincia di Imperia. Qui, tra un promontorio e l’altro, il Duomo si staglia con il suo profilo imponente tra mare e montagne. Il convento di Santa Chiara, con il loggiato, protegge una piccola chiesetta che si trova proprio a Borgo Parasio. Qui una scalinata dalla navata centrale porta ad un piccolo spiazzo sottostante e uscendo dalla chiesa si apre una vista pazzesca sul mare!

Cervo, Diano Marina – Sempre in provincia di Imperia si trova una chiesa in cima ad un piccolo promontorio che si tuffa sul mare. Siamo nel piccolo borgo ligure di Cervo, un mini-paesino che si arrocca su un piccolo spuntone di roccia. Da qui, tra piccoli carruggi, si arriva alla piazza antistante la chiesa dove si svolgono anche tanti concerti in estate. Si tratta di una location pazzesca per i matrimoni e anche per le foto!

Genova: difficile scegliere un unico posto da indicare come la location top per un matrimonio a Genova. La città offre moltissimi scorci interessanti sia per la funzione che per le foto! Dalla Lanterna, passando per il Porto Antico, i Rolli, Palazzo Ducale e i vicoli del centro storico. Senza dimenticare le piccole città vicine, come Camogli!

Vi abbiamo ispirato? Avete trovato la location perfetta per convolare a nozze in Liguria?