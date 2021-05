By

Una proposta di nozze da favola quella fatta dall’attore Alex Belli a Delia Duran, con uno sfondo unico: le Maldive. Ecco dove si trovavano i due vip nel loro giorno speciale.

Il modello e attore Alex Belli ha fatto la sua proposta di nozze alla fidanzata Delia Duran alle Maldive, su un’isola paradisiaca con sabbia bianca e panorami mozzafiato.

L’attore e la modella si trovavano alle Maldive per lavoro, quando lui ha deciso di fare la fatidica proposta. Ma dove si trovavano? Ecco l’isola e il resort dove si trovavano i due.

Atollo di Ari, uno splendido atollo nelle Maldive

Alex Belli ha chiesto a Delia Duran di diventare sua moglie in una meravigliosa cornice nelle Maldive, nello specifico nell’Atollo di Ari.

Le Maldive sono un’amata destinazione turistica apprezzata per le sue spiagge di sabbia bianca e per i suoi fondali ricchissimi. L ‘arcipelago delle Maldive si trova nell’Oceano Indiano, a circa 700 km a sud-ovest dello Sri Lanka.

L’atollo di Ari è uno dei più grandi atolli delle Maldive ed è lungo circa 90 km e largo 30 km, con panorami unici e una fauna mai vista. South Ari, in particolare, è il luogo perfetto per vedere pesci rari, come lo squalo balena.

I due vip alloggiavano in uno splendido resort situato a sud dell’atollo, il LUX South Ari Atoll, sull’isolotto dal nome complicato, Dhidhoofinolhu. Questo è uno dei resort più quotati delle Maldive, rigorosamente a 5 stelle, con camere lussuose e una spiaggia meravigliosa, con sabbia bianca e acqua cristallina.

Quest’isola è perfetta per chi cerca una vacanza di lusso e relax, circondata dalla barriera corallina offrendo agli ospiti la possibilità di ammirare le acque limpide e la fauna che ci vive.

Alex Belli e Delia Duran, la loro storia d’amore

Alex Belli è già stato sposato ma ora, con Delia Duran, ha ritrovato la felicità. I due sono fidanzati da due anni e hanno partecipato anche recentemente al programma “Temptaion Island”, dimostrano a tutta Italia il loro amore.

I due si sono conosciuti durante le riprese di “Furore” e da lì non si sono mai lasciati. Nonostante alcune voci su una possibile crisi, i due ora hanno annunciato ufficialmente il loro matrimonio.

Fare la proposta di matrimonio come ha fatto Alex Belli alle Maldive è qualcosa di indimenticabile e difficilmente vi sarà dato un no come risposta!