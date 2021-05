Alberico Nunziata concorrente della prima edizione di Masterchef. Che lavoro fa adesso e dove vive

Era la prima edizione di Masterchef e allora non si sapeva ancora cosa poteva e dove poteva portare questo cook show. Ora a distanza di anni possiamo dire che può portare lontano. Ad Alberico Nunziata, concorrente di quella prima edizione Masterchef lo ha portato lontanissimo. Era sergente dell’Aeronautica con una passione per la cucina. E cosa fa oggi Alberico Nunziata? E’ niente meno che executive chef a Beverly Hills!

Alberico Nunziata a Masterchef

In ogni puntata a Cracco, Barbieri e Bastianich Alberico mostrava la grinta e la determinazione di chi vuole cambiare vita. L’idea di restare nell’aeronautica quando c’è una passione che brucia (solo quella, il resto era cotto al punto giusto!) gli stava stretta al 34enne romano.

Prima dell’esperienza televisiva Alberico aveva frequentato per cinque anni la scuola alberghiera a Sorrento e si era specializzato per due anni nella preparazione di pizza e pane.

L’esperienza di Masterchef per Alberico si chiude con un settimo posto e 4 prove vinte. Il trofeo in quell’anno va Spyros Theodoridis, il greco modenese. La ribalta sembra dunque lontana per il sergente, ma invece sta per arrivare. L’anno seguente infatti Nunziata si trasferisce negli USA a Los Angeles. E qui inizia la sua scalata al successo.

Alberico Nunziata dove lavora e vive

Negli Stati Uniti Alberico inizia una nuova vita. Dismessi la divisa partecipa ad un programma di cucina su Food Network, vince e inizia a partecipare ad eventi. Si mormora perfino di un flirt con Tiziano Ferro. Collabora con diversi chef e poi arriva la chiamata che cambia la vita.

Il Beverly Hilton, hotel di lusso della catena Hilton, di Beverly Hills Los Angeles lo vuole come Executive Chef. La sua cucina tradizionale italiana e il suo sapiente uso di ingredienti semplici e genuini hanno conquistato i vertici.

Alberico Nunziata diventa così lo chef di uno degli hotel più prestigiosi del mondo, non solo è l’hotel che ospita la cena di gala dei Golden Globes. E nel 2019 è Alberico a preparare il menù dell’evento.

Il ristorante di Alberico Nunziata: quanto costa

Il Beverly Hilton è un hotel 4 stelle, che si trova sul Santa Monica Boulevard il grande viale di hotel e negozi di lusso che parte dal mare e arriva fino a Beverly Hills. L’hotel si trova a due passi dal Los Angeles Country Club in un posizione davvero invidiabile. I costi per una notte in questo hotel partono dai 300 euro.

Il Beverly Hilton ha più di un ristorante e ad aprile 2021 Alberico diventa l’executive Chef del bellissimo Sant’Olina il ristorante di cucina mediterranea che si trova sul rooftop del Beverly Hilton.

Alberico Nunziata su instagram racconta gli scatti di questa sua nuova vita statunitense. Accanto a lui il suo compagno con cui viaggia per il mondo e assaggia cibi e prelibatezze.

Alberico Nunziata da Masterchef è arrivato sul tetto di Los Angeles. Un bel volo per il sergente che ha smesso la divisa.