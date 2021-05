Proposte imperdibili di vacanze in Sardegna ideali per giovani: ecco dove andare, le mete più belle.

Le vacanze in Sardegna sono il sogno di tutti, anche dei giovani. L’isola, nonostante il turismo di lusso e le località prestigiose, è comunque accessibile ai ragazzi. Con qualche accortezza, scegliendo un periodo di bassa stagione e le località più economiche, si può evitare di spendere una fortuna.

Vi abbiamo già segnalato i campeggi low cost dell’isola, strutture perfette per i ragazzi, sia per i costi sia per la libertà che lasciano. Ora vi proponiamo un itinerario tutto dedicato alle vacanze in Sardegna ideali per i giovani. I posti più belli e quelli dove andare a divertirsi.

Leggi anche –> Isole della Grecia: ideali per le vacanze dei giovani

Vacanze in Sardegna per giovani: dove andare

Vi segnaliamo alcune proposte imperdibili per le vacanze in Sardegna per i giovani. I luoghi più belli e quelli alla moda, con spiagge da sogno e locali per il divertimento notturno. Senza dimenticare le occasioni low cost.

Costa Smeralda

La Costa Smeralda è la destinazione dei vip e la zona dove si trovano i più famosi locali della movida. Bar, clube e discoteche che oggi non più riservati solo ai personaggi facoltosi, ma sono anche per il divertimento dei giovani. I Club Sopravento e Sottovento, le discoteche Ritual e Tartaruga, fino al famoso Billionaire. Per frequentare questi locali e le favolose spiagge della Costa Smeralda potete soggiornare nelle località vicine di Palau (da dove partono le escursioni per La Maddalena), Cannigione (dove trovate un buon villaggio camping), Golfo Aranci o nell’interno verso Arzachena. Più a sud, anche se fuori dalla Costa Smeralda, buone occasioni di soggiorno senza spendere troppo ve le offre San Teodoro. Oppure potete spostarvi più a nord a Santa Teresa di Gallura, anche qui con spiagge bellissime e decisamente più economiche della Costa Smeralda. Avrete però bisogno della macchina per spostarvi tra le varie località.

Costa Nord

La costa della punta settentrionale della Sardegna (Punta Falcone), con il suggestivo promontorio di Capo Testa, nel comune di Santa Teresa di Gallura, offre calette e spiagge incantevoli. Non mancano i locali per il divertimento, che fanno di questa zona una delle mete più ambite e frequentate dai giovani.

Costa di San Teodoro

Anche la Costa di San Teodoro offre spiagge bellissime, con il suo profilo frastagliato di rocce granitiche, dove si aprono baie da sogno, con acqua cristallina e sabbia bianca come ai Caraibi. Su tutte Cala Brandinchi. Oltre alle bellezze naturali e ai villaggi e campeggi dove si più soggiornare senza spendere troppo, qui trovate molti locali famosi, come L’Amdra Day, L’Ambra Night, La Luna Glam Club e il Pata Pata, ad Agrustos, un enorme disco club. Tanti anche i club con vista mare, dove vengono organizzate feste dall’ora dell’aperitivo.

Alghero e Riviera del Corallo

Anche la bella città di Alghero con la splendida Riviera del Corallo è una meta ideale per i giovani. La zona offre spiagge splendide, sia cittadine che selvagge, tra lunghe distese di sabbia super attrezzate a calette nascoste e appartate. In generale la riviera di Alghero è molto ben servita, con alberghi, camping, case in affitto, stabilimenti balneari, bar, ristoranti e anche parchi giochi. Alla sera, le luci delle città che illuminano i monumenti e i bastioni che si riflettono sul mare, rendono Alghero irresistibile, grazie anche ai numerosi locali e localini che animano il centro. La città e il suo mare sono molto frequentati dai giovani grazie al suo aeroporto dove arrivano molti voli low cost da tutte Europa. Una circostanza che fa di Alghero una meta ancora più interessante.

Costa Sud

Le coste centrali orientali e occidentali della Sardegna sono bellissime, ma selvagge e solitarie, per cui se siete alla ricerca di una vacanza con divertimenti notturni, non sono particolarmente indicate. A meno che non stiate cercando la vacanza tutta natura, relax, sport e tranquillità. Nelle località principali (Bosa e Oristano, Arbatax e Tortolì) i locali dove uscire la sera non mancano, ma niente a che vedere con la movida di cui vi abbiamo parlato finora. Per cui dal nord ci spostiamo direttamente alla costa meridionale.

Qui trovate davvero tanto per il divertimento notturno, dalla località balneare sempre più di tendenza di Villasimius, con le sue spiagge bellissime, a Cagliari. ll capoluogo dell’isola offre tanto per il divertimento: bar, ristoranti, enoteche, cocktail bar, discoteche. I locali più alla moda stanno nella parte alta della città, Casteddu. A Villasimius, invece, i locali sono soprattutto in centro. Sulla costa meridionale trovate diversi camping e appartamenti in affitto. A Cagliari anche i b&b.

Infine, rimane sempre valido il consiglio che vi abbiamo già accennato: per spostarvi in Sardegna, tra una località e l’altra, è indispensabile avere l’automobile. Che sia vostra o a noleggio. L’ideale è arrivare sull’isola con un’offerta di volo low cost e poi noleggiare l’auto in aeroporto. Da qui potrete spostarvi come volete.

VIDEO: Vacanze in Sardegna per giovani, San Teodoro



Vi ricordiamo altri suggerimenti per le vacanze in Sardegna: