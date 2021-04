Cosa fa oggi Daniele di Masterchef 6? Il casalingo che aveva tentato di fare il furbo con i giudici, oggi dove lavora?

Lo hanno chiamato per lungo tempo “il Mammo“. Già perché Daniele Cui di Masterchef Italia 6 era un casalingo. Aveva perso il lavoro diversi anni prima e alla fine era rimasto a casa con i figli. Cosa che adorava, ma Daniele sentiva che la sua passione per la cucina lo avrebbe potuto portare lontano. E così si iscrive a Masterchef 6 e da quel momento la vita del sardo Daniele Cui, cambia radicalmente! Cosa fa oggi Daniele? Dove lavora? Sta continuando a fare il cuoco?

Sapete chi ha partecipato a Masterchef 6 e ha sfondato nel mondo della ristorazione?

Cosa fa oggi Daniele Cui di Masterchef 6?

Daniele di Masterchef oggi continua a fare lo chef. Vi diciamo subito che non ha un suo ristorante, ma sta facendo diverse collaborazioni e si è specializzato nel ruolo di personal chef. Due sembrano essere i fronti su cui è maggiormente impegnato: il lavoro con i supermercati Pan e quello con New Home Design.



Nel primo caso sembra che Daniele di Masterchef 6 abbia una collaborazione con i negozi: va a fare la spesa lì, sceglie i prodotti e poi fa una ricetta per i followers.

Per New Home Design invece, come si legge proprio sul profilo Instagram del negozio: “Nella scelta della vostra cucina, New Home Design vi offre la consulenza di un vero chef! Grazie alla nostra collaborazione con Daniele Cui potrete creare una work station ideale per bellezza e per funzionalità… a prova di Masterchef“.

Cosa fa oggi Daniele? Lo chef, a tutti gli effetti. Dal suo profilo Instagram ufficiale vediamo che si è specializzato molto e che la sua tecnica è nettamente migliorata.

Daniele di Masterchef fa il furbo, vi ricordate?

Del resto da quando era un concorrente del famoso talent show culinario di tempo ne è passato e Daniele Cui non fa più il furbo come a Masterchef. Di cosa parliamo? Di quel momento quasi unico nella storia del programma quando in concorrente ha tentato – volontariamente o meno – di ingannare i giudici di Masterchef e aggirare una regola. Cosa che ovviamente è costata cara sia a lui che alle persone che in quel momento erano nella sua squadra

Ecco allora che abbiamo scoperto cosa fa oggi Daniele di Masterchef, alla fine la partecipazione al programma gli ha letteralmente cambiato la vita!