Le isole della Grecia dove andare quest’estate senza temere il Covid. La lista delle isole covid free

La Grecia è una delle mete più amate per l’estate e lo vuole essere anche per l’estate 2021. Il governo Ellenico vuole assicurare ai turisti una vacanza nelle isole greche in piena sicurezza e tranquillità, senza l’incubo covid.

Per questo sono iniziate le vaccinazioni di massa nelle isole greche che stanno diventando dei paradisi covid-free. Ecco dunque dove andare in vacanza quest’estate in Grecia in tutta serenità.

Al momento il turismo in Grecia è bloccato dall’emergenza epidemiologica che ha imposto misure restrittive molto severe. Quarantena, doppio tampone e divieto di spostamento fra regioni.

Ma da metà maggio la Grecia vuole riaprire al turismo internazionale e attirare viaggiatori proprio con la carta della sicurezza sanitaria. Tutti gli abitanti delle isole della Grecia saranno vaccinati e chi arriverà dovrà dimostrare di aver ricevuto il vaccino o di essere negativo (sarà utilizzato una sorta di passaporto vaccinale).

Le isole greche: vaccinazioni per il turismo

Le isole della Grecia sono – considerando isolotti e isolette minori – oltre 6 mila. Di queste abitate sono ‘solo’ 227. E su queste si stanno concentrando le attenzioni della campagna vaccinale greca. Si parte dalle più piccole, da quelle con meno abitanti e si prosegue con quelle più grandi. L’obiettivo è chiaro tutti gli abitanti vaccinati e tutte le isole greche saranno covid-free per l’estate 2021.

Il progetto del Governo è vaccinare entro Aprile tutti gli abitanti di 70 isole e riaprire alberghi, ristoranti e locande. Per maggio in tutte le isole Cicladi, del Dodecanneso, Ionie e Sporadi la vita tornerà normale con cene al ristorante, niente mascherine e possibilità – finalmente – di assembramenti.

Per riuscire in questo ambizioso progetto c’è l’ausilio dell’Esercito che con elicotteri e imbarcazioni sta provvedendo a portare vaccini e medici in tutte le isole comprese le più lontane.

Le isole della Grecia dove andare in vacanza estate 2021

Nel giro di un mese tutte le isole della Grecia saranno libere dal Covid. E alcune già lo sono da adesso. Per la maggior parte si tratta di isole minori – si è cominciato con le meno popolose – ma che vale la pena segnarsi per la prossima vacanza. Si tratta infatti di piccole meraviglie in cui non solo non troverete affollamenti, ma assaporerete il gusto più autentico della Grecia.

Fra le isole già covid free c’è è Kastellorizo, l’isola dove è stato girato il film Mediterraneo di Gabriele Salvatore; le piccole e meno battute, ma di estrema bellezza isole del Dodecanneso come Lipsi, Telendosi, Sarìa; la più meridionale isola d’Europa, ossia Gavdos; le piccole Cicladi come Iraklia, Donoussa, Schinoussa, Anafi e Folegandros.

A breve le vaccinazioni passeranno alle isole più grandi che contano più di 3500 abitanti e fra queste troviamo alcune delle più famose come Ios nelle Cicladi e Paxos nelle ionie. Poi si passerà a quelle più popolose come Santorini, Mykonos, Corfù e Creta.

Quando si potrà andare in Grecia

La Grecia sta lavorando per mettere in sicurezza le proprie isole e consentire l’arrivo dei turisti stranieri già da metà maggio. Dunque da quella data saranno riattivati i collegamenti internazionali sia marittimi sia aerei. Saranno riviste le norme di accesso: niente quarantena, ma obbligo di dimostrare la negatività al virus o tramite il passaporto vaccinale o con doppio tampone negativo.

La campagna vaccinale sta proseguendo molto bene nelle isole greche, ma non va altrettanto bene nella Grecia continentale dove gli approvvigionamenti scarseggiano e la pandemia è ancora molto aggressiva. E’ probabile che a metà maggio solo le isole apriranno le porte ai turisti, mentre la Grecia continentale resterà ancora chiusa. Saranno permessi solo gli scali per andare dall’aeroporto al porto del Pireo per imbarcarsi per le isole.