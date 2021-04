Il rapido test per capire qual è il posto migliore per voi e la vostra pace interiore dove andare in vacanza per rilassarsi veramente.

Nel mondo ci sono varietà infinite di paesaggi e posti che possono istillarci una sensazione di benessere. Non tutti però sono uguali e, soprattutto, ciò che a noi regala relax e benessere, non è detto che crei le stesse emozioni nelle persone a noi care.

Un test psicologico molto rapido e semplice da fare, per capire qual è il posto che vi fa stare meglio, potrebbe aiutarvi. Una curiosità certo, ma anche un test che vi potrebbe aiutare a scegliere in modo più ponderato e corretto la meta per le vostre prossime vacanze.

Il test per capire quale posto nel mondo ti fa stare bene

Non si tratta questa volta di test visivi o di test sulla personalità. Ma di un piccolo esercizio di meditazione che in realtà potrebbe aiutarvi moltissimo a capire quale panorama, posto e luogo è per voi più congeniale per rilassarsi.

C’è chi si rilassa nel caos di una città molto movimentata, chi camminando nei boschi, chi al mare. Ma non sempre ciò che esprimiamo ad alta voce è la realtà. Magari scegliamo la destinazione di una vacanza assecondando anche il volere dei figli o degli amici. Ma noi. Cosa vogliamo veramente? Qual è il posto perfetto che ci regala benessere?

Come fare il test?

Per scoprirlo basta semplicemente sdraiarsi o sedersi comodamente e chiudere gli occhi. Fate qualche respiro profondo e concentratevi proprio sull’aria che entra e esce dal vostro corpo, cercando di sgomberare la mente. Quando vi sentite abbastanza rilassati dove immaginare di trovarvi in un posto. Godetevelo, guardatevi intorno e chiedetevi come vi fa sentire quel determinato luogo. Se non siete a vostro agio cancellate questa immagine dalla vostra mente e volate col pensiero altrove fino a quando non troverete il luogo che vi fa sentire tranquilli e in pace.

Cosa succede se non mi sento bene in un posto?

Generalmente, rilassandosi e facendo bene gli esercizi di respirazione iniziali, il primo posto che vi viene in mente dovrebbe essere quello che maggiormente vi fa stare bene. Potrebbe però anche succedere che per colpa di qualche pensiero pesante o situazione difficile, vi trasportiate proprio nel cuore del problema e quindi anche il posto che vi immaginate non sia quello giusto. Lo saprete perché vi sentirete molto agitati.

