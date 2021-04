Le emoticons o emoji sono quelle simpatiche faccine che usiamo ogni giorno nei nostri messaggi per renderli più empatici ed esplicativi. Ma sapete che come usate le faccine non è il modo corretto?

Ogni giorno, nelle nostre messaggiate su Whatsapp o Facebook scriviamo delle parole e le accompagniamo con delle faccine. Le famose emoji, insomma, sono ormai parte integrante della nostra vita. Quello che però non sappiamo è il significato vero delle faccine che usiamo! Quante volte avremo inserito una emoticon convinti di comunicare magari gioia e in realtà la faccina vuol dire tutt’altro? Questo perché non sapete il vero significato delle emojii

Il vero significato delle emoji che usiamo di più

Tanto per iniziare il nostro viaggio alla scoperta del vero significato delle emoji ecco la prima. La faccina con la goccia sotto gli occhi non è una faccina triste, è un uomo assonnato rappresentato con la classica bolla al naso di quando si dorme nei manga giapponesi!

La faccina che invece sembra sbuffi fumo dal naso e che quindi usiamo quando siamo arrabbiati in realtà ha tutto un altro significato! Se non lo sapete infatti è nata per evidenziare il proprio successo e la propria affermazione. Come a sbuffare di superiorità e affermazione. Ma non finisce qui! L’emoji con le due manine aperte? Non sta salutando e non sta nemmeno dicendo “aspetta” esprime la voglia di dare un abbraccio! Questo è il vero significato. Lo sapevate?

In ultimo l’emoji con la gocciolina sulla testa non serve per esprimere vergogna, ma è indicata per le situazioni in cui si suda freddo e si ha paura di qualcosa! Molto probabilmente l’avremo usata in modo sbagliato praticamente tutti! La faccina della donna con le mani sulla testa? Un mistero e tutti la usiamo nei messaggi nei modi più disparati e con i significati che ci ideiamo noi stessi. La verità sul significato di questa emoticons? Serve per dire “Ok”!

Cosa significano le emoticons?

Insomma il vero significato delle emoji non è semplice da scoprire. Alcune le usiamo nel modo giusto. Altre invece sono completamente errate e hanno un significato molto diverso rispetto a quello che abbiamo sempre creduto!