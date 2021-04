Dove è nato e dove vive oggi il Dottor Nowzaradan, uno dei medici più famosi della televisione grazie al suo programma Vite al Limite.

Younan Nowzaradan è uno dei medici più famosi del mondo grazie alla serie tv Vite al Limite, conosciuta e famosa nel mondo con il nome di My 600-lb Life in onda sulla TLC. Il reality racconta il percorso di pazienti gravemente obesi che, per un anno, si sottopongono alle cure del dottor Nowzaradan, seguendo la sua dieta e sperando alla fine di essere sottoposti all’intervento di chirurgia bariatrica.

Ma ciò che rende famoso il dottore della clinica di Houston non è solo ciò che racconta, ma il suo piglio un po’ rude, ma molto efficace! I fan del Dottor Younan Nowzaradan di Vite Al Limite lo seguono con attenzione sui social e si interessano anche alla sua vita personale. Ad esempio in molti si chiedono dove è nato e dove vive oggi!

Dove è nato il Dottor Nowzaradan

Lo vediamo operare e seguire i pazienti a Houston, in Texas, ma il dottor Younan Nowzaradan in realtà ha origini iraniane. Il Dottor Now è infatti nato a Teheran in Iran e qui si è laureato in medicina nel 1970 all’università della sua città.

Dopo aver frequentato ulteriori studi alla Saint Louis University si è specializzato seguendo un tirocinio al St. Johns Hospital di Detroit. La sua carriera è stata caratterizzata da tanti successi visto che è stato descritto e viene considerato oggi come uno dei pionieri della chirurgia minimamente invasiva nell’ambito dell’obesità. Campo in cui si è, evidentemente specializzato.

I momenti più belli del dottor nowzaradan a vite al limite

Dal 2012 lo vediamo in tv a Vite al Limite, ma oltre a lavorare nell’ospedale che vediamo in televisione, il dottor Nowzaradan collabora anche con molte cliniche e aziende ospedaliere della zona.

Vite al Limite: dove vive oggi il dottor Nowzaradan

Il luminare Younan Nowzaradan vive e lavora a Houston in Texas. In realtà dai social non abbiamo scoperto di preciso dove si trovi la sua casa, ma visto il lavoro che lo tiene spesso in ospedale è molto probabile che viva nei dintorni della clinica.

Sapevi che qualche tempo fa era circolata la notizia, falsa, che il Dottor Nowzaradan fosse morto? Tutto per un post che è stato frainteso dai fan che lo seguono sul suo profilo ufficiale.