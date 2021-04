Kimchi, la specialità coreana proposta in lezioni di cucina su YouTube con Costantino della Gherardesca. Tutte le informazioni utili.



Imparare a conoscere la cucina coreana e le sue specialità con un ciclo di lezioni su YouTube. È l’iniziativa proposta dall’Istituto Culturale Coreano per avvicinare gli italiani alla cucina tradizionale del Paese, con originali accostamenti alla ricette della tradizione italiana.

Protagonista delle lezioni online sarà il Kimchi, piatto tradizionale della cucina coreana preparato con verdure fermentate con spezie (peperoncino in polvere, scalogno, aglio e zenzero) e frutti di mare salati. Il Kimchi viene preparato in tantissime versioni con diverse verdure come ingrediente principale. Quelle più utilizzate sono comunque il cavolo napa, il cavolo cappuccio e i ravanelli coreani.

Per questa sua versatilità, il piatto si presta a svariate interpretazioni e proprio in tipiche ricette italiane sarà proposto nelle lezioni di cucina su YouTube.

Con il Kimchi vengono preparati anche altri piatti tradizionali coreani come il kimchi jjigae e il kimchi bokkeumbap.

Kimchi, la specialità coreana su YouTube: lezioni di cucina con Costantino della Gherardesca

Il Kimchi, specialità della cucina tradizionale coreana a base di verdure, è considerato uno dei 5 cibi più salutari al mondo, secondo la rivista americana Health. I coreani ne consumano grandi quantità pro capite ogni anno, convinti che questo piatto li aiuti ad affrontare stress e malattie. Il Kimchi, infatti, avrebbe anche proprietà antivirali, molto preziose in questo periodo storico. E chissà se è proprio grazie a questo piatto che i coreani sono riusciti meglio di altri a tenere a bada i contagi da nuovo coronavirus.

Nel frattempo, per imparare a conoscere, a preparare e a gustare questo piatto l’Istituto Culturale Coreano propone a tutti gli italiani un ciclo di 6 lezioni e incontri su YouTube. I videi saranno pubblicati dal 16 aprile e verrà proposta la preparazione del Kimchi con tutti i tipi di verdura, oltre che con il cavolo, quella tradizionale coreana.

Le lezioni presenteranno, dunque, ricette di Kimchi a base anche di cime di rapa, melanzane e zucchine, le verdure tipiche mediterranee.

Gli italiani potranno così imparare a preparare la ricetta tradizionale coreana di questo piatto e alcune versioni più italianizzate. Con un mix nuovo e sorprendente di sapori.

Per la preparazione del Kimchi “ci vuole solo molta pazienza, si usa principalmente il cavolo, ma anche melanzane, zucchine, cetriolo, ravanelli bianchi o foglie di tanti altri ortaggi”, ha spiegato la chef Koo Sun Young, che terrà le lezioni di cucina nei video tutorial proposti su YouTube.

La chef coreane sarà affiancata da Costantino della Gherardesca, “Ambasciatore Culturale” della Repubblica di Corea, che insegnerà agli Italiani come preparare il Kimchi. “Il cibo è cultura – ha commetato Costantino – e questo è ancor più vero nel caso del Kimchi che non è solo il cibo più rappresentativo della Corea, ma la sua preparazione e condivisione è un vero e proprio patrimonio culturale, sancito dall’Unesco nel 2013. Sono molto contento quindi di far conosce agli Italiani la sua preparazione, molto semplice, ma che rappresenta un mondo di sapori e di cultura. La Corea è un paradigma in molti settori e credo che possa insegnare qualcosa a noi italiani anche in cucina!”

Choong Suk Oh, direttore dell’Istituto Culturale Coreano ha dichiarato: “Il Kimchi non è solo il piatto più rappresentativo della Corea, ma rappresenta anche un forte momento di coesione sociale nella nostra cultura. Nel 2013 è stato proprio il Kimjang, il procedimento con cui il Kimchi è prodotto, a diventare Patrimonio Immateriale dell’Unesco“.

Il Kimchi ha ottenuto la codifica internazionale nel 2001, quando la Fao lo ha inserito nel Codex Alimentarius.

Il canale YouTube dell’Istituto Culturale Coreano: www.youtube.com/channel/UCB6tL4ogLGVtMvkig2zIDVA

