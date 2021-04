Lo chef Alessandro Borghese con il suo ristorante Il Lusso della Semplcità, arriva alle Maldive!

Alessandro Borghese sbarca alle Maldive, non in vacanza, ma con il suo ristorante Il Lusso della Semplicità. Uno degli chef più amati d’Italia è balzato agli onori delle cronache ultimamente non solo per i piatti e le ricette, ma anche per la sua brutta avventura con il Covid, definito come un inferno. Oggi però arrivano buone notizie per gli amanti di Borghese che, quando potremo tornare a viaggiare, avranno la possibilità di mangiare i suoi piatti gourmet in due famosi resort alle Maldive.

I ristoranti dove mangiare i piatti dello chef Borghese alle Maldive

Dove assaggiare le prelibatezze di Alessandro Borghese? In Italia abbiamo il suo ristorante a Milano, ma ora potrete mangiare le sue ricette anche alle Maldive nel Constance Halaveli e del Constance Moofushi due resort di lusso. Una collaborazione che porterà gli ospiti delle strutture ad assaporare le creazioni culinarie dello chef Borghese in due ristoranti praticamente in acqua, sulla spiaggia delle Maldive.

Le serate di gala in programma

Il gruppo Constance Hotels & Resorts ha dato vita a questa featuring con lo chef di Cuochi d’Italia e Quattro Ristoranti per regalare agli ospiti non solo un soggiorno da sogno, ma anche un’esperienza culinaria indimenticabile. Non appena sarà possibile inoltre Alessandro Borghese sarà ospite di due serate d’eccezione. Come riporta Snapitaly.it, infatti, ci saranno due cene di gala in cui lo chef sarà ospite proprio per avvicinare e unire ancora di più l’Italia e le Maldive. Gli eventi si terranno al ristorante Jing e al Constance Moofushi dove i tavoli sono illuminati da sole fiaccole e si cena in spiaggia con un panorama, nemmeno a dirlo, meraviglioso.

Il menù di Alessanro Borghese

Ma cosa cucinerà lo chef Alessandro Borghese? Sembra che il menù sarà un mix di sapori italiani ed internazionali dove non mancheranno le sperimentazioni, ma anche gli omaggi e l’esaltazione della cucina nostrana!