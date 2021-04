By

Madonna ha comprato casa. Ovviamente non ha badato a spese per la sua nuova mega villa da 19milioni di dollari.

La regina del Pop ha speso una vera e propria fortuna per comprare una nuova casa. Se ad oggi molti sono in difficoltà economiche non è certo il caso dei vip e delle celebrità. La pop star non ci ha pensato due volte e si è comprata un piccolo pezzo di paradiso.

Un gioiello che si trovato a Hidden Hills, una città della contea di Los Angeles che è molto nota per essere il luogo prescelto per molte case di vip e celebrità. Hidden Hills è anche famosa per essere il “territorio” dei Kardashian.

Madonna: ecco com’è la sua nuova casa

Se 19.3milioni di dollari sono un prezzo da capogiro, sembra assurdo pensare che questo prezzo è di molto inferiore al prezzo originale della tenuta. Prima che diventasse proprietà della famosissima pop star, la casa apparteneva al cantante The Weeknd.

Quest’ultimo l’aveva comprata nel 2017 alla modica cifra di 18.2 milioni di dollari e aveva cercato di metterla in vendita a giugno 2020 per 24.995.000 milioni. Un prezzo forze troppo elevato e che è stato diminuito di molto. Scopriamo quali comfort offre questo piccolo gioiello.

12mila metri quadrati calpestabili, 9 camere da letto e ben 9 bagni, ma non è finita qui. La casa è anche circondata da ben 3 acri di terreno dove c’è anche una piscina, un campo da basket, una cantina per vini e una spa. E’ senza dubbio una villa dove non manca nulla.

Anche se The Weeknd non ha più la sua casa a Hidden Hills, si può godere la tranquillità nel suo mega attico da 25milioni di dollari. Siamo certi che anche li non mancheranno comfort e lusso.