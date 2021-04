Aurelio De Laurentiis è il solito fiume in piena. Il vulcanico presidente azzurro è stufo della situazione che si è venuta a creare.

Aurelio De Laurentiis perde la pazienza in sede di negoziazione dei diritti tv. Il presidente del Napoli ha minacciato di non far cominciare il prossimo campionato. Ed in aggiunta ha alzato ulteriormente la voce continuando con un “Vi denuncio tutti quanti”.

Lo fa sapere Il Corriere dello Sport, che riferisce di come il produttore cinematografico ed imprenditore sia la cartina tornasole di una situazione tutt’altro che serena in seno alla Lega Calcio ed alla FIGC.

Lo stesso presidente federale Gravina ha perso la pazienza per via dei continui attacchi subiti anche dagli altri presidenti delle squadre di Serie A. Non è soltanto De Laurentiis ad avere alzato la voce, anche se il proprietario del Napoli ed anche del Bari fa sempre notizia quando avviene una situazione del genere.

Infatti lui non è nuovo a sfoghi come questo. Lunedì scorso, in commissione Var, lo stesso ADL si era scagliato contro Gravina, dandogli dell’incompetente e dell’incapace. Ci sono delle difficoltà nel trovare un accordo su come ripartire la torta dei diritti tv, da sempre principale fonte di introiti dei club italiani della massima divisione.

De Laurentiis, ancora una volta un duro sfogo da parte sua

A De Laurentiis però non va già il fatto che non si stia facendo abbastanza per riportare il pubblico negli stadi. Situazione che perdura da oltre un anno, salvo qualche sporadico intermezzo, da quando è scoppiata l’emergenza Covid.

Anche l’assenza degli spettatori paganti sugli spalti ha causato un calo importante nei ricavi delle squadre. “Che mi importa dei correttivi se non facciamo niente per riportare i tifosi allo stadio? Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti, così”.

Ma la questione è molto intricata e trovare un accordo in tempi brevi sembra difficile, su tutti gli argomenti presenti al tavolo delle trattative.