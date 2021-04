Belen e il fidanzato volano in vacanza alle Maldive, ma i fan non reagiscono bene.

La famosa showgirl Belen è generalmente amatissima dai fan, ma questa volta i suoi seguaci si sono scagliati contro di lei. Il motivo? La bellissima Rodriguez insieme al fidanzato Antonino pare sia volata alle Maldive per una vacanza o un impegno di lavoro. Qualunque sia il motivo i fa non hanno gradito questa scelta e sotto alle foto postate su Instagram da Belen sono piovute migliaia di critiche.

Belen su Instagram pubblica le foto alle Maldive con il fidanzato

Dopo aver visto le storie di Belen in aereo e i primi post che la ritraevano evidentemente in una località di mare, è arrivato il tag della showgirl e del compagno al Baglioni Resort Maldives. Una vacanza d’amore in vista della nascita del figlio della Rodriguez? Oppure un semplice momento di relax di coppia per suggellare ancora di più il loro amore.

Va detto, le vacanze all’estero sono molto discusse a prescindere, ma può anche essere che la showgirl sia andata là per lavoro e sicuramente si sarà sottoposta e si sottoporrà a tamponi e quarantene. Tuttavia il viaggio di Belen alle Maldive ha fatto infuriare i fan.

Belen intervistata a domenica in

I fan della Rodriguez indignati per il viaggio

“Evitate di mettere foto di vacanze….addirittura alle Maldive e noi qui chiusi come animali….uno schiaffo alla miseria…..io mi vergognerei!” scrivono sotto alle foto della coppia. Altri ancora “Abbiamo capito che la zona rossa per te e un un optional”. “E noi stiamo a casa da un anno e mezzo” aggiunge qualche altro followers.

Belen Rodriguez e il compagno Antonino hanno preso la loro decisione e, avendone la possibilità, si sono concessi questo viaggio alle Maldive. Forse però non hanno considerato le reazioni di chi sta soffrendo in questo periodo storico, chi ha un’attività chiusa da un anno, chi ha perso il lavoro e secondo alcuni followers i due sono stati “inopportuni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La coppia non ha fatto niente di male, ma essendo entrambi personaggi pubblici, c’è poco da dire, dovranno interfacciarsi sempre con oneri e onori della loro professione.