Tra gli ospiti di questa prima puntata del programma, ci sarà anche la contessa De Blanck. Scopriamo insieme che cosa le è accaduto e che cosa vedranno questa sera gli spettatori di Canale 5.

Gli spettatori di Canale 5 potranno assistere questa sera, in prima serata, ad un nuovo appuntamento con il game show condotto da Paolo Bonolis. Il programma eccezionalmente andrà in onda in prima serata, anziché, come di consueto, in fascia pomeridiana, per festeggiare i 10 anni dall’inizio della trasmissione. Al fianco del celebre conduttore, non mancherà come sempre Luca Laurenti e in questa prima puntata gli spettatori verranno contrapporsi i personaggi del GF Vip ai, così denominati, Opinionisti.

Tra gli ospiti di questa prima serata, Patrizia De Blanck si renderà protagonista di un siparietto che farà senz’altro divertire il pubblico televisivo. Leggendo quanto riportato da Giornalettismo, la contessa, facendo il suo ingresso in studio, avrebbe infatti perso un dente. A quanto affermato dalla stessa De Blanck inoltre, si trattava di un dente vero. La contessa si sarebbe così chinata a cercarlo disperatamente e Paolo Bonolis avrebbe trasformato la situazione in una gag tutta da ridere.

Per assistere al divertente siparietto bisognerà attendere questa sera, quando la puntata verrà trasmessa in prima serata su Canale 5. Staremo a vedere se quanto accaduto farà divertire il pubblico televisivo.

Il montepremi del gioco verrà devoluto al CE.R.S., una Onlus che si occupa di fornire assistenza domiciliare ai bambini con gravi disabilità.