Novità per la trasmissione Avanti un altro, edizione speciale: in arrivo due showgirl amatissime, l’annuncio di Sonia Bruganelli.

I fan del programma Avanti un altro, condotto su Canale 5 dalla strana coppia della televisione italiana, ovvero Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sono in trepidante attesa. Presto infatti dovrebbe andare in onda un’edizione davvero specialissima del programma. L’annuncio viene dato attraverso le storie di Instagram da Sonia Bruganelli, che è produttrice e moglie di Bonolis.

“Prossimamente Avanti un altro pure di sera”, scrive infatti la signora Bonolis e i fan ovviamente non possono che manifestare entusiasmo. L’annuncio della Bruganelli è stato corredato nelle scorse ore da una foto in cui appare insieme a una delle veterane tra le showgirl italiane, ovvero Paola Barale. Insomma, ci sarà da attendere forse un po’ ma il nuovo format arriverà.

Chi sono le due showgirl attese per l’edizione serale di Avanti un altro

E appunto in squadra ci sarà verosimilmente proprio Paola Barale, che negli ultimi anni ha avuto davvero un rapporto di amore-odio con la televisione italiana. Non sarà comunque lei l’unico gradito ritorno per il pubblico. Infatti, qualche giorno fa, sempre Sonia Bruganelli ha postato altre storie sul suo profilo Instagram, in cui appare al fianco della sua ‘rivale in amore’, la showgirl Laura Freddi. La foto delle due insieme ha fatto molto discutere, ma va detto che le due donne hanno ottimi rapporti.

“Due bionde sono meglio di una”, scrive la produttrice moglie di Bonolis sostenendo di non aver usato filtri e lasciando intuire che appunto Laura Freddi potrebbe essere impegnata in un’edizione serale di Avanti un altro, a questo punto probabilmente proprio con la Barale. Laura Freddi e Paolo Bonolis sono stati insieme nella prima metà degli anni Novanta, preistoria praticamente. Ma tanti follower ci tengono a sottolineare: “Donne senza invidia e competizione! Perle rare da trovare in questo mondo di invidiose”.