Stasera in tv, Avanti un altro pure di sera: ospiti e anticipazioni

Avanti un altro debutta questa domenica in versione serale su Canale 5: in programma il confronto GFVIP vs Opinionisti e molto altro…

Avanti un altro! Pure di sera fa il suo esordio oggi, domenica 11 aprile, in prima serata su Canale 5, in occasione del decimo anniversario del fortunato programma in onda dal lunedì al venerdì nel preserale. Spazio dunque a una serie di speciali in prime time, condotti come sempre da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: il menù è ghiottissimo.

Il menù della nuova puntata di Avanti un altro

Nel primo appuntamento con Avanti un altro! Pure di sera giocheranno volti noti dello spettacolo che, suddivisi in due squadre, GFVIP vs Opinionisti, risponderanno alle domande per un nobile scopo: il montepremi verrà infatti devoluto al CE.R.S (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini affetti da gravi disabilità.

Per la squadra GFVIP scenderanno in campo Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis. Per gli Opinionisti invece si metteranno in gioco Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio, Alba Parietti. Tra gli ospiti della serata anche Roberto Giacobbo e Corrado Tedeschi.

Negli speciali in prima serata, al gioco finale accederanno due concorrenti, uno per categoria: sarà una sfida contro lo scorrere dei secondi e all’ultima risposta sbagliata, perché, come sempre, per vincere il montepremi (che sarà dato dalla somma dei montepremi accumulati dai due giocatori delle rispettive categorie), bisognerà dare 21 risposte, tutte rigorosamente errate.

E questo non è che l’inizio. Nel corso delle prossime puntate speciali, infatti, tra le altre categorie che si affronteranno ci saranno Nobiltà vs TV locali, Passato vs Super, Sosia vs Virtù, A volte ritornano vs Campioni di quiz, Vizi vs Nuove frontiere, Mestieri vs Fobie, Concorsi vs Web, Cultura vs Mistero. Stay tuned.