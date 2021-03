Avanti un altro: clamore per la super vincita di Daniele, ecco il video

Daniele, concorrente di Avanti un altro, riesce a compiere l’impresa che molti credevano impossibile: riuscire a finire la scalata finale

Oggi, giovedì 31 marzo 2021, è successo qualcosa che potrebbe avere dell’impossibile: un concorrente di Avanti un altro ha sbancato! Daniele, questo il nome del partecipante al programma televisivo in onda ogni sera su Canale 5, è riuscito ad accaparrarsi tutto il montepremi. Il giovane concorrente è riuscito a fare un unico errore nella sfida finale e questo gli ha permesso di portare a casa la bellezza di 175 mila euro. Non solo il pubblico a casa e in studio è rimasto sbalordito, ma lo stesso Daniele non riusciva a credere a quello che era appena stato in grado di fare. Tutti erano così sconvolti e al tempo stesso felici per lui, che l’intero pubblico in sala si è alzato per applaudirlo: una vera standing ovation.

Ad Avanti un altro quasi non ci si crede

Persino Paolo Bonolis, conduttore di Avanti un altro da diverse edizioni, è rimasto incredulo davanti al concorrente e alla sua partita praticamente perfetta. In 150 secondi Daniele, infatti, è riuscito a vincere l’intero montepremi del programma. Questo è davvero un evento da segnarsi sul calendario. Generalmente, infatti, i concorrenti riescono a completare il gioco finale, ma facendo troppi errori. Per questo c’è una seconda possibilità, dove però il montepremi si riduce drasticamente ad ogni secondo trascorso. Daniele non ha neanche dovuto usufruire di questa seconda possibilità perché ha davvero messo in atto quanto dettogli da Bonolis: restare concentrato.

Avvenimento più unico che raro ad #AvantiUnAltro, il Game Show preserale condotto da Paolo Bonolis: il concorrente Daniele arriva sino all’ultima domanda, evitando il “montepremi countdown” e vincendo l’intera somma di ben 175.000 euro! Complimenti! 🔝 pic.twitter.com/MfWlbY62zf — Sτεʃλno (@ilGerrino92) March 31, 2021

Mentre i telespettatori aspettano che Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornino con Avanti un altro in prima serata, ecco il video della vincita di oggi. Ad ogni modo, da domenica 11 aprile, TvBlog ha informato gli spettatori che potranno godersi il programma in prima serata al posto del talk show di Barbara D’Urso, Non è la d’Urso.