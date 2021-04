Ajax – Roma Europa League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Ajax e Roma è valido per i quarti della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo i primi verdetti arrivati dalla due giorni di Champions League, con diverse sorprese e le grandi conferme, arriva il grande giorno anche per i quarti di Europa League. Se nella coppa dalle grandi orecchie non ci sono squadre italiane, per quanto riguarda la sorella minore, abbiamo in ballo ancora la Roma di Fonseca.

I giallorossi affrontano nei quarti di finale di questa sera un’avversaria davvero temibile. Si tratta della squadra olandese dell’Ajax, che nel suo campionato è abbondantemente in testa, con undici punti di vantaggio sulla seconda in classifica, ovvero il PSV e l’AZ a pari merito, e viene da ben quattro vittorie consecutive.

Precedenti di Ajax – Roma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam tra i padroni di casa dell’Ajax e la formazione ospite della Roma, unica italiana ancora in gara, sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del digitale terrestre). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. La partita sarà visibile in chiaro anche su TV8 e sul sito del canale televisivo in streaming gratuito.

Contro la Roma sarà la seconda volta che l’Ajax affronta una italiana in Europa League. Il precedente risale al 2009/2010, quando la squadra olandese venne eliminata dalla Juventus. In totale, con quello di oggi sono 46 i precedenti tra l’Ajax e una formazione italiana in competizioni europee. Il computo degli scontri diretti dice 12 vittorie per gli olandesi, 16 sconfitte e ben 17 pareggi. La prima volta fu in finale di Coppa Campioni con il Milan, nel 1969: i rossoneri vinsero trascinati dalla tripletta di Pierino Prati.

Ajax e Roma, le due squadre in campo: le formazioni

Hag e Fonseca stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: