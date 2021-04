Miriam Leone e gli scatti da sogno sono la pubblicità migliore per la Sicilia

Una Sicilia inaspettata grazie alle foto da sogno di Miriam Leone.

Miriam Leone, nata a Catania, ama la Sicilia. La sua terra viene spesso ripresa nei suoi scatti pubblicati sul profilo Instagram ufficiale e aiuta a regalare un’immagine nuova di questa meravigliosa regione. In vista dell’estate, l’attrice ha da poco pubblicato due foto che ritraggono due aspetti diversi della Sicilia: un monito per tenere pulite le spiagge e uno splendido panorama collinare.

Miriam Leone ci porta a scoprire la Sicilia

Le foto di Miriam Leone fanno incetta di like su Instagram. Ogni scatto cattura l’attenzione dei fan ed ecco che anche la Sicilia, la sua terra amatissima, viene riscoperta ogni giorno con queste immagini da sogno. Una delle ultime pubblicazioni è un monito in dialetto siciliano che invita le persone a non sporcare le spiagge e, soprattutto, a non abbandonare la plastica in giro.

Ma la foto che si è aggiudicata circa 50mila like la ritrae di schiena mentre cammina in un paesaggio di campagna in Sicilia. Un panorama quasi bucolico al tramonto che ovviamente ha colpito moltissimo l’attenzione dei fan. Difficile non rimanere a bocca aperta davanti a questa foto che racchiude in un momento la bellezza di una terra tutta da scoprire.

La Sicilia come meta top per le vacanze

La Sicilia del resto è una delle mete più amate ed apprezzate per le vacanze. Perfetta in ogni momento dell’anno, è sicuramente in primavera ed estate che regala il suo aspetto migliore. Tra spiagge da sogno, anche l’entroterra di questa Regione è assolutamente meraviglioso e pronto a stupire tutti i visitatori.

Non appena si potrà tornare a viaggiare avete già scelto qual è la meta giusta per le vacanze? Forse guardando le foto di Miriam Leone su Instagram vi verrà voglia di scoprire la Sicilia e città come Catania, Palermo, Messina, Siracusa, Taormina… Pronti a partire? Ecco qualche guida che potrebbe tornarvi utile!