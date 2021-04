Fedez, la splendida sorpresa di suo padre che arriva dal passato FOTO

By

Un gesto compiuto da Franco Lucia, papà di Fedez, sorprende tutti. E tira in ballo anche la neoarrivata nipotina Vittoria.

Fedez, da una gioia all’altra. Andando però a ritroso. Da neanche un mese è nata la piccola Vittoria, che in molti indicano come molto somigliante sia al cantante che a mamma Chiara Ferragni. Ed ecco che ora nonno Franco Lucia, papà di Fedez, pubblica uno scatto del rapper milanese e che ritrae il marito di Chiara quando era ancora un infante.

Leggi anche –> Chiara Ferragni indignata: “ieri arrabbiata, oggi di più” cosa è successo

Si tratta di una fotografia realizzata 30 anni fa, a fine anni ’80. “Il primo Natale di Federico”, scrive l’uomo, che fa riferimento dunque al 25 dicembre 1989, quando suo figlio aveva appena due mesi di vita.

Una immagine che avvalora proprio la tesi secondo la quale la piccola Vittoria, venuta al mondo adesso, sia veramente molto somigliante al suo illustre padre. I complimenti da parte degli ammiratori si sprecano e tutti i fans di Federico Lucia manifestano grande entusiasmo per come appariva da piccino.

“Si, Vittoria è proprio tale e quale a te”, gli scrive più di un ammiratore. Sul conto di Franco Lucia, il papà di Fedez è un nonno super. Con Leone c’è tutti i giorni ed ora è così pure con vittoria. Lui è sposato con Annamaria Berrinzaghi, che del cantante è mamma e che era stata pure l’agente per diverso tempo.

Leggi anche –> Chiara Ferragni presenta le tutine della linea Vittoria: “Costano troppo, ma chi le compra”

Fedez, la foto postata da suo padre: “Vittoria è come lui 30 anni fa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franco Lucia (@franco.lucia1960)

Il cantante si era offerto di pagare i contributi al papà, per permettergli di accedere con anticipo alla pensione dopo una vita passata a lavorare. Prima come orafo e poi come magazziniere.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Ma papà Franco non ha voluto, preferendo arrivare al pensionamento con le sue sole forze. Un vero e proprio esempio di onestà e di umiltà, come raccontò proprio Fedez in passato, nel corso di una intervista concessa al Corriere della Sera.

Leggi anche –> Chiara Ferragni, la FOTO che svela un dettaglio di Vittoria e Leone

Una storia che pure, a suo tempo, portò al sorgere di interazioni più che positive. Perché storie come questa non sono proprio frequenti.