Chiara Ferragni, la FOTO che svela un dettaglio di Vittoria e Leone

Da parte di Chiara Ferragni c’è grande entusiasmo per avere dato alla luce la piccola Vittoria. Che ora è assoluta protagonista con Leone.

Chiara Ferragni, dopo l’ansia che aveva contraddistinto i giorni antecedenti al suo secondo parto, ha finalmente vissuto la gioia per essere diventata ancora una volta mamma. Qualche giorno fa, il 23 marzo 2021, è nata Vittoria, la secondogenita della 33enne di Cremona e di Fedez.

Leggi anche –> La Ferragni ed il giallo sulla figlia Vittoria: sui social è nata “prima”

Ed ora c’è spazio soltanto per la gioia di avere in casa un’altra piccola vita, dopo Leone. Quest’ultimo ha ormai 3 anni, festeggiati il 19 marzo, e tra non molto diventerà l’ometto di mamma e papà. Anziché cedere alla gelosia, come a volte è possibile che accada, il figlio di Chiara Ferragni e di Fedez ha accolto Vittoria con grande entusiasmo.

Proprio la coppia più celebre del mondo dello spettacolo italiano aveva documentato la cosa, con tanto di storia social nella quale Leo salutava la sorellina appena arrivata, durante una videochiamata.

Leggi anche –> Selvaggia Lucarelli furiosa con la Ferragni: “Arrogante e imperdonabile”

Chiara Ferragni, Vittoria e Leone sembrano gemelli: che belli che sono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Adesso la Ferragni si diverte a fare una comparazione tra i due suoi figlioletti. Ecco che la fashion blogger ed imprenditrice mette a confronto uno scatto di Leone neonato con un’altra di Vittoria. “Vitto and Leo comparison” scrive lei in un apposito post comparso sul proprio profilo personale Instagram.

Leggi anche –> Quando è nata Vittoria

Nelle due immagini unite in un collage, i bimbi assumono la stessa posa. Ed appaiono davvero molto somiglianti l’uno all’altra, quasi fossero gemellini.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Inutile dire che questo post social della Ferragni ha raccolto interazioni a non finire, con quasi mezzo milione di ‘mi piace’ ed oltre 1500 commenti. Tutti da parte di fans che si congratulano con mamma Chiara e papà Fedez per quanto sono dolci e belli i loro bambini.