ATP Cagliari: Cecchinato – Fabbiano, dove vederla in streaming e in diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte a Cagliari i due azzurri Marco Cecchinato e Thomas Fabbiano.

Dopo l’amara sconfitta di Jannik Sinner nel torneo di Miami in finale, il tennis azzurro torna alla carica con le prime fasi dell’ATP 250 di Cagliari che vedono diversi nostri tennisti pronti a sfidarsi. Particolarmente carico di significato alle ore 16.00 di oggi è il derby tra Marco Cecchinato e Thomas Fabbiano, due tennisti molto esperti.

Il siciliano classe 1992 ha peraltro riaperto in qualche modo le porte delle finali del circuito ATP all’Italia. Fu lui, battendo ai quarti Djokovic al Roland Garros, a centrare due anni fa una semifinale di un torneo del Grande Slam maschile, a distanza di ben 40 anni dall’ultima impresa simile da parte di un nostro connazionale.

Marco Cecchinato contro Thomas Fabbiano: cosa sapere sul derby azzurro

Dopo Adriano Panatta e Corrado Barazzutti e prima di Matteo Berrettini, insomma, Cecchinato è nella strettissima cerchia di azzurri ad aver conquistato questo risultato. Peraltro, il suo miglior piazzamento nella classifica mondiale è il 16º, raggiunto il 25 febbraio 2019. Ha anche vinto tre tornei ATP, a Budapest, Umago e Buenos Aires, perdendo solo lo scorso anno in Sardegna. Attualmente è il numero 93 al mondo.

Anche il suo avversario di oggi, Thomas Fabbiano, ha una carriera di tutto rispetto: pugliese di San Giorgio Ionico, classe 1989, nel 2007, in coppia con il bielorusso Andrei Karatchenia ha vinto l’Open di Francia ragazzi, sconfiggendo in finale lo statunitense Kellen Damico e il francese Jonathan Eysseric. Tra i professionisti, ha vinto invece 18 tornei, 12 Futures e 6 Challenger. Nel 2019, ha conquistato anche due vittorie contro giocatori della top ten, ovvero ha battuto Stefanos Tsitsipas nel primo turno di Wimbledon, e Dominic Thiem, eliminato al primo turno dello US Open.

Vedere il match di tennis tra Cecchinato e Fabbiano in streaming e in diretta

Riflettori puntati dunque su questo derby tutto azzurro tra due esperti tennisti italiani a caccia di un prestigioso ATP: oggi l’esordio nell’ATP 250 di Cagliari è in diretta su SuperTennis, la tv in chiaro interamente dedicata a questo sport, a partire dalle ore 16. Per poter dunque seguire le partite del torneo che si svolge in Sardegna, basta sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre o in alternativa sul sito del canale tematico di tennis a questo link.